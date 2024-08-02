Після підтвердження чуток про розлучення: Cardi B оголосила про третю вагітність

Американська реперка Cardi B повідомила, що втретє вагітна. Артистка розповіла про це прихильникам через день після подання документів на розлучення з виконавцем Offset.

Співачка опублікувала пост, де звернулася до своєї майбутньої дитини. Водночас Cardi B зворушила ніжними фото з вагітним животиком.

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На кадрах реперка постала у довгій червоній сукні та розкішній шубі такого ж кольору. Вбрання артистки оголило її живіт, який співачка чуттєво тримає рукою. За словами виконавиці, у неї розпочався новий період у житті. Ймовірно, зірка натякнула на розрив з ексчоловіком, який вже підтвердила її команда.

З кожним кінцем приходить новий початок! Я так вдячна, що розділила з вами цей сезон, ви принесли мені більше любові, життя та передусім оновили мою силу,

– поділилася Cardi B.

Як запевнила артистка, вона не може дочекатися зустрічі з малюком. Дитина ще до народження допомогла реперці прийняти важливі рішення, зі слів знаменитості.

Ти нагадав мені, що я ніколи не повинна обирати між життям, коханням і моєю пристрастю! Набагато простіше прийняти життєві повороти й випробування, але ти, твій брат і твоя сестра показали мені, чому це варте того, щоб пройти через це,

– звернулася співачка.

Нагадаємо, Cardi B та Offset одружилися у 2017 році. Експодружжя виховує двох дітей – сина Вейва та доньку Калчер. Артистка вже подавала на розлучення у 2018 році, але тоді зірки помирилися.