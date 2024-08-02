Певица опубликовала пост, где обратилась к своему будущему ребенку. В то же время Cardi B растрогала нежными фото с беременным животиком.

Не пропустите Монатик в третий раз станет отцом: милое фото певца с беременной женой

На кадрах рэперша предстала в длинном красном платье и роскошной шубе такого же цвета. Наряд артистки обнажил ее живот, который певица чувственно держит рукой. По словам исполнительницы, у нее начался новый период в жизни. Вероятно, звезда намекнула на разрыв с экс-супругом, который уже подтвердила ее команда.

С каждым концом приходит новое начало! Я так благодарна, что разделила с вами этот сезон, вы принесли мне больше любви, жизни и прежде всего обновили мою силу,

– поделилась Cardi B.

Как заверила артистка, она не может дождаться встречи с малышом. Ребенок еще до рождения помог рэперше принять важные решения, со слов знаменитости.

Ты напомнил мне, что я никогда не должна выбирать между жизнью, любовью и моей страстью! Гораздо проще принять жизненные повороты и испытания, но ты, твой брат и твоя сестра показали мне, почему это стоит того, чтобы пройти через это,

– обратилась певица.

Напомним, Cardi B и Offset поженились в 2017 году. Экс-супруги воспитывают двоих детей – сына Вейва и дочь Калчер. Артистка уже подавала на развод в 2018 году, но тогда звезды помирились.