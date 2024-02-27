Блогерка поділилась, що вважає народження дітей – великою відповідальністю. Хоча вона зі своїм обранцем має ресурси для цього, але все ще вагається.

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Candy Superstar заговорила про материнство

Дівчина зізналась, що поки не готова до власних дітей. Адже тоді доведеться багатьом жертвувати заради малечі. Цю думку також поділяє коханий Candy Superstar. Натомість у блогерки зараз багато цікавих планів у житті.

Коли в тебе з'являється дитина, ти по факту маєш пожертвувати своїм життям для того, щоб її виростити, виховати, поставити на ноги. В мене зараз настільки активні мої життєві плани, що я не готова ними жертвувати,

– висловилась вона.

Candy Superstar також має певну фобію щодо народження дітей, тому наразі не уявляє себе мамою. Утім, у майбутньому вона може змінити свою думку щодо цього питання.

Думаю, це буде, але через 3-5 років. Не хочеться все таки залишати дитину на няньок та бабусь і займатися своїми справами. В нас зараз на першому місці реалізація по максимуму, а далі, я думаю, дійде справа й до дітей,

– додала дівчина.

Цікаво, що після одруження пара вирішила не підписувати шлюбний договір. Вони не бачать у цьому сенсу.

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