"Будинок "Слово" розіб'є серце кожному: чому всі одночасно в захваті та у відчаї

9 травня у прокати кіно вийшов український фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Глядачі, які уже встигли потрапити на кіносеанс, зі сльозами на очах радять усім переглянути кінострічку.

Зокрема, у тіктоці можна побачити низку відео, знятих у кінотеатрах під час сеансів. Користувачі не використовують оригінальний звук фільму, а накладають уривок із мюзиклу про письменників розстріляного відродження "Ти [Романтика]".

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Що це за мюзикл

Мистецький український рух (МУР) створив альбом із 17 пісень, які присвячені епосі письменників 20-30-х років минулого століття. Мета цього проєкту – розповісти історію української літератури та культури, як вже обізнаним людям, так і тим, хто ще не знайомий із цим історичним періодом.

У соцмережах користувачі висловили захват від такого задуму, адже він не пересічний та одразу після прослуховування відкривається бажання дізнатись більше про українських діячів.

У тіктоці люди до відео здебільшого використовують фрагмент зі словами:

Там, де Плужник і Да Вінчі

Там, де зло нас не знайде

Там, де Ратушний і Курбас

Там ніхто не нападе

Там, де буде Примаченко малювати Семенка

Там, де цілі всі будинки і не знищенні міста…

Сюжет фільму

Це історична драма, знята українським режисером Тарасом Томенком. У 2017 році Томенко уже зняв фільм "Будинок "Слово"", але робота так надихнула митця, що він вирішив створити детальнішу історію про епоху розстріляного відродження.

До слова, проєкт отримав держфінансування, що дозволило покрити частину витрат на виробництво кінопродукту.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивитись відео онлайн

Зазначимо, що альбом МУР та фільм переплітаються між собою та створюють гармонійну картину з акцентом на вивчення життєписів українських письменників. Історію не можна назвати нудною чи примітивною, вона наповнена сенсами, жорстокою та кривавою правдою, зрадами та самогубствами.