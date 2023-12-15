24 Канал розповість про найгучніші розлучення цього року, які обговорював увесь світ. Подружнє життя не склалося у Брітні Спірс, Аріани Гранде й багатьох інших.

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Різ Візерспун і Джим Тот

Зірка "Ранкового шоу" та багатьох інших фільмів і серіалів та агент Джим Тот перебували у шлюбі 12 років. Та в березні шокували новиною про розлучення.

Знаменитості випустили спільну заяву, в якій заявили, що рішення про розрив було непростим. Але вони зберігатимуть взаємну повагу та любов. Пріоритетом для обох залишається їхній спільний син Теннесі Джеймс. Причина розлучення пари невідома.



Зіркові розлучення 2023 / Фото з інстаграму зірок

Венсан Кассель і Тіна Кунакі

56-річний актор видалив усі спільні фото та зізнання в коханні своїй дружині, 26-річній Тіні Кунакі. Так стало відомо, що пара розлучається. Пізніше цю інформацію підтвердив інсайдер – але без жодних деталей.

У шлюбі, що тривав 5 років, у подружжя народилась донька Амазонія.



Зіркові розлучення 2023 / Фото Getty Images

Шеннен Догерті і Курт Ісваренко

Голлівудська співачка, яка бореться з раком, цього року зіткнулась з іще одним непростим викликом. Зірка розлучилась з чоловіком Куртом Ісваренком, з яким у шлюбі пробула 11 років. У пари немає спільних дітей, однак у документах зазначено, що Шеннен вимагає виплати подружніх аліментів.

Представниця акторки повідомила, що розлучення – останнє, чого хотіла Догерті, але в неї "не було виходу".



Зіркові розлучення 2023 / Фото з інстаграму зірок

Рікі Мартін і Джван Йосеф

Знаменитий співак та його чоловік-художник розлучилися після 8 років разом. Це рішення вони ухвалили заради дітей, щоб зберегти повагу та любов один до одного. Рікі Мартін і Джван Йосеф виховували спільних доньку Люсію та сина Ренна від сурогатної матері.



Зіркові розлучення 2023 / Фото з інстаграму зірок

Аріана Гранде і Далтон Гомес

Після 2 років у шлюбі знаменита співачка розлучилась з чоловіком Далтоном Гомесом. Чутки про це ходили понад 2 місяці, перш ніж інформація підтвердилась. На розлучення подала саме Аріана Гранде – вона послалась на непримиренні розбіжності.

Водночас інтернет гудів чутками про зраду співачки, адже її неодноразово бачили з актором Ітаном Слейтером. Ба більше, цей чоловік був одружений на момент стосунків з артисткою.



Зіркові розлучення 2023 / Фото з інстаграму зірок

Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є

Акторка та танцівник Бенджамін Мільп'є були у шлюбі 11 років. Причиною розлучення, ймовірно, стала зрада з боку чоловіка. Він закрутив роман з 25-річною екоактивісткою за спиною в дружини. Пара начебто намагалась врятувати сім’ю, але нічого не вдалося. У шлюбі в них народилося двоє дітей – 12-річний Алеф та 6-річна Амалія.



Зіркові розлучення 2023 / Фото з інстаграму зірок

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Пройшло трохи більше року, як Сем Асгарі подав на розлучення з Брітні Спірс. Навколо розриву ходило стільки чуток, що заплутатися в цих версіях дуже просто: і начебто фітнес-тренер вимагає від співачки грошей, і плітки про те, що Брітні била та ображала свого чоловіка, а також зрадила його.

Відомо лиш те, що Сем не оскаржуватиме шлюбний договір, тобто кожен залишиться при своїх грошах.



Зіркові розлучення 2023 / Фото з інстаграму зірок

Софі Тернер і Джо Джонас

Софі Тернер і Джо Джонас були однією з найгармонійніших пар Голлівуду, але їхній шлюб з тріском розбився цього року. У спільній заяві пара відкинула всі причини, про які припускали в мережі. Зокрема, різні цінності: у пресі вважають, що Софі бажала вечірок та гулянь, тоді як Джо Джонас любив проводити час вдома з дітьми.

Розлучення не обійшлося без скандалу: Софі Тернер стверджувала, що музикант забрав доньок та їхні паспорти. Джо назвав ці слова брехнею.



Зіркові розлучення 2023 / Фото з інстаграму зірок

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс

Зірки фільму Люди Ікс подали на розлучення після 27 років у шлюбі. Вони зробили спільну заяву про те, яким люблячим і благословенним був їхній шлюб. За словами акторів, розставання сприятиме їхньому індивідуальному зростанню. У більше деталей пара вирішила не вдаватися.



Зіркові розлучення 2023 / Фото з інстаграму зірок

Меріл Стріп та Дон Гаммер

Мабуть, це один з найвитриваліших голлівудських шлюбів, що розбилися цього року – він тривав 45 років. Представник акторки повідомив, що вона вже давно не живе з чоловіком – скульптором Доном Гаммером.

Водночас вони продовжують піклуватися один про одного. Ймовірно, розлучення сталось значно раніше та минуло поза увагою фанів. Цікаво, що Меріл Стріп продовжує носити обручку.



Зіркові розлучення 2023 / Фото з інстаграму фан-акаунту

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