24 Канал зібрав найяскравіші весілля українських зірок цього року. Надя Дорофєєва таємно вийшла заміж, хоч цього очікували всі її фани. А Олексій Суровцев вдвічі вступив в одну річку.

До теми Пишні святкування та неймовірні образи: найяскравіші весілля 2023 року серед світових зірок

Вікторія Варлей

Акторка змогла віднайти кохання після участі у 12 сезоні "Холостяка". Вона знову поїхала в Маямі та зустріла там Петра, який запросив її спільно відсвяткувати Новий Рік. Після цього у пари закрутилися стосунки, вони заручилися та одружилися.

Вікторія Варлей зізнавалась, що її ніколи не бентежив її вік, вона була впевнена в тому, що вийде заміж один раз.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму

Вікторія Апанасенко

"Міс Всесвіт Україна 2022" після успіху на конкурсі краси вийшла заміж за коханого чоловіка. Та його особистість дівчина приховує, бо не хоче цькування від росіян ще й у бік своєї родини. Відомо лише те, що її новоспечений чоловік – не держслужбовець, політик чи розвідник.

Молодята наразі відклали святкування. Можливо, вони влаштують розкішну церемонію пізніше.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму

Андрій Хветкевич

Учасник шоу "Холостячка" після спроб завоювати серце Злати Огнєвіч повернувся до стосунків з Феліпе та зізнався про нетрадиційну орієнтацію. Згодом фридайвер освідчився коханому, а в травні Андрій та Феліпе одружилися.

Пара влаштувала весілля на віллі у курортному містечку Пуерто-Вальярта. Локацію вони прикрасили білою аркою та квітами й обмінялися обітницями на пірсі у смарагдових костюмах. Серед запрошених гостей була й Злата Огнєвіч.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму

Надя Дорофєєва

Чутки про весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна офіційно підвтердилися через кілька тижнів після того, як відбулась церемонія. Все тому, що пара заборонила зірковим гостям публікувати відео чи фото зі свята в мережі. За словами співачки, вони не хотіли привертати увагу та робити гучне свято. Рішення одружитися було спонтанним, а вбрання обрали прості та комфортні.

Для образу нареченої Надя Дорофєєва обрала приталену бежеву сукню бренду TGBotanical на тонких бретелях, а також ніжну вуаль ручної роботи українського бренду TheCoat з мереживом.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму

Роман Свечкоренко

Ще один учасник "Холостячки" віднайшов своє кохання після проєкту та одружився цього року. Обраницею Романа стала блогерка Валерія Чернецька, яка молодша за нього на 10 років. Церемонія пройшла під голим небом у саду за участі багатьох зіркових гостей, але цього разу без Злати Огнєвіч.

Наречений обрав чорний смокінг, тоді як наречена постала у сукні з мереживом та вишивкою і відкритою спиною.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму

Олексій Суровцев

Олексій та його кохана Ксенія одружилися вдруге. Вперше вони пов'язали себе у шлюбі 10 років тому, але через 7 років розлучилися. З війною актор та його обраниця зрозуміли, що не можуть один без одного. Вони влаштували романтичну виїзну церемонію.

Ксенія обрала білосніжну атласну сукню з відкритими плечима та ніжний букет, а Олексій - чорний костюм і білу сорочку.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму

Настя Скальницька

Блогерка та флористка Анастасія Талпа (зараз – Скальницька) влаштувала гучне святкування у заміському комплексі під Києвом. На весіллі виступала Анна Трінчер та гурт "ТІК", а один з гостей подарував молодятам лімузин.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму

Віталій Дужик

Якщо в Україні давали б нагороду за найкрасивіше весілля, його однозначно отримала б ця пара. Учасник гурту Kalush Orchestra та його обраниця одружилися в українському стилі. Вони підібрали традиційне вбрання у тому строї, звідки вони родом. Також пара вінчалася у церкві та дотрималась багатьох українських традицій.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму

KOLA

Українська співачка Анастасія Прудіус не афішувала особисте життя аж до великого інтерв'ю Маші Єфросиніній. Де зізналася, що таємно вийшла заміж.

Обранцем артистки став іноземець Слава, який живе в Ізраїлі, хоч родом з Дніпра. Він старший за співачку на 13 років. Пара одружилася в Празі, де на церемонії були лише найближчі.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму