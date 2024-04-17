Отримала Греммі й написала хіт для "Барбі": відома співачка увійшла в ТОП-100 людей світу
17 квітня 2024, 18:11Читать новость на русском
Джерело:Time
Днями журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей світу. До нього увійшла 28-річна виконавиця Дуа Ліпа.
Також у цей рейтинг додали Кайлі Міноуг, Елліота Пейджа, 21 Savage та інших зірок. Водночас цікавим виявився той факт, що у Time100 потрапила ще й дружина російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія.
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Як Дуа Ліпа потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу
Таке рішення було обґрунтоване стрімким злетом знаменитості в музичній та акторській індустріях, а також її значним впливом на сучасну культуру.
Що відомо про творчий шлях Дуа Ліпи
- Лондонська співачка, якій зараз 28 років, досягла значних успіхів у кар'єрі, пройшовши низку важливих етапів. Після навчання в театральній школі вона почала публікувати на своїй сторінці в ютубі й SoundCloud кавери на популярні пісні таких виконавців, як Алессія Кара, Джастін Бібер, Крістіна Агілера та інших.
- Потім майбутня зірка виступала в різних нічних клубах і ресторанах.
- Популярність виконавиці стрімко зросла після появи в рекламі шоу X Factor. Згодом їй запропонували контракти TaP Music та Warner Bros.
- Вже у 2015 році Ліпа розпочала співочу кар'єру, випустивши дебютну пісню New Love.
Дуа Ліпа – New Love: дивіться відео онлайн
- Всього артистка поки випустила п'ять треків, що потрапили в топ-10 чарту Billboard Hot 100. Вона також була відзначена престижними преміями Греммі та Brit Awards за видатний внесок у музичну індустрію.
- Крім того, знаменитість записала трек до оскароносного фільму "Барбі" і з'явилася в популярному шпигунському трилері "Аргайл", зігравши роль Лагранж.
- Наразі Дуа Ліпа готується до випуску свого нового альбому Radical Optimism, до якого увійде 11 треків.