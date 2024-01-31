Блогер ще у 20 років звернув увагу, що його волосся стає дедалі рідшим. Це Буше передалося від батька, який теж рано почав лисіти. Тож Богдан також поступово втрачав частину волосся.

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Богдан Шелудяк зробив пересадку волосся

Як зазначив Буше, ідея зробити таку процедуру була в нього давно. З тих пір він задумувався про те, щоб зробити процедуру з пересадки волосся. Згодом Богдан вирішив проконсультуватися з фахівцем. Однак, виявилось, що не все так просто.

По цьому фото видно, що спеціаліста я знайшов. Але на той момент розумів, що через 8-10 років мені потрібна буде ще одна пересадка, бо треба було чекати або більшого облисіння, щоб зробити про запас, або сідати на статеві гормони, щоб жорстко тримати волосся,

– сказав він.



Буше розповів про консультацію з пересадки волосся / Скриншот з інстаграму блогера

Утім, невдовзі в блогера виявили синдром Гійєна-Барре, тому реалізацію цього бажання довелося відкласти. Коли хворобу зупинили, хлопець таки наважився на цей крок. Йому пересадили волосся з потилиці на проблемні місця під місцевою анестезією. Процедура тривала майже 5 годин із короткою перервою.



Буше розповів про вибір фахівців / Скриншот з інстаграму блогера



Буше розповів про саму процедуру / Фото з інстаграму блогера



Буше розповів про саму процедуру / Фото з інстаграму блогера

За словами Богдана, пересадка волосся допомогла йому позбутися комплексу, тому вважає цю процедуру вдалим рішенням. До того ж він хотів показати іншим людям, хто також планує зробити пересадку, що тут немає нічого страшного.

Навіть серед мого оточення є багато людей, які мріють про цю процедуру, але не наважуються. Своїм прикладом хочу показати, що похід до стоматолога буває страшнішим,

– зазначив ведучий.

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