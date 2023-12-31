Аліна Маслова, яка родом з Молдови, але будує кар'єру та живе в Москві, раптово об'явилась в Україні. Вона разом з сім'єю приїхала святкувати Новий рік у Буковелі.

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Російська блогерка заявилась в Україні

Очікуючи хвилю негативних коментарів, Маслова поспішила виправдатися, що на третину є українкою, на третину росіянкою і ще на третину – молдаванкою. Водночас Аліна не може назвати речі своїми іменами, тому про геноцид і війну вона висловлюється як про "політичні дії".

Я вчила українську, молдавську та російську. Я люблю і Україну, і Росію. Але сама з Молдови, маю багато друзів в обох країнах. І через політичні дії я не хочу розділяти цю любов, мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не приймала нічий бік. Я людина світу,

– заявила блогерка.



Аліна Маслова в Україні / Фото з інстаграм-сторіз



Аліна Маслова в Україні / Фото з інстаграм-сторіз

Також Аліна Маслова заявила, що у неї є українське громадянство.



Аліна Маслова в Україні / Фото з інстаграм-сторіз

Хто така Аліна Маслова

Це російська блогерка та співачка. Вона родом з Молдови, однак народилась у Придністров'ї, де продовжує жити її родина. Аліна завагітніла у 16 років та народила доньку Емілі, а заміж вийшла через примус батьків. Свій блог вона якраз таки й побудувала на демонстрації особистого життя.

Маслова живе в Росії та розвиває там ще й співочу кар'єру, платячи податки у казку країни-терориста.