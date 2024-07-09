Мільйони гривень та підтримка поранених: як українські блогери допомагали "Охматдиту"

Масований обстріл України та влучання у дитячу лікарню закарбувалися як ще один трагічний день в історії. Та в такі миті народ об'єднується, щоб допомагати постраждалим.

Деякі українські блогери відзначилися цинічними вкидами та підігріванням російській пропаганді. Та навіть найодіозніші інфлюенсери взялися за допомогу і підтримали постраждалих – кожен зробив це так, як міг, пише Show 24.

До слова Це просто п**дець, – Анатоліч про супермаму Таю, яка хоче домовленостей з Росією

Даша Квіткова

Блогерка вирушила до "Охматдиту" після трагедії. Вона закупила ліки, воду, а також просила інших підписників долучатися й привозити до лікарні найголовніше.

Сьогодні я побачила, як згуртувались абсолютно незнайомі люди. Всі допомагали та були, як один міцний та незламний організм. Дякую усім, хто відгукнувся на мої сторіз та привіз допомогу, – написала Квіткова.



Як допомагали блогери / Фото з інстаграм-сторіз

Олександр Волошин

В інстаграм-сторіз блогер назвав повномасштабну війну "грою", заявив, що українці "не вивозять цю війну", тому нам начебто потрібно зіграти за правилами росіян, а потім їх "перехитрити". Та після хвилі критики через подібні закиди він видалив ролик зі своїми висловлюваннями.

Волошин таки поїхав допомагати "Охматдиту", закупивши все необхідне. Крім того, він зібрав 5 мільйонів гривень. Ці кошти блогер планує точково надсилати тим, хто постраждав від обстрілів. Перші перекази коштів він вже здійснив.



Як допомагали блогери / Фото з інстаграм-сторіз

Саша Бо

Інфлюенсерка зібрала понад 6 мільйонів гривень для дитячої лікарні, а також задонатила сама понад 50 тисяч гривень. Вона закликала розповісти про трагедію дітям, щоб і вони не були осторонь усіх подій.

"Дякую кожному за довіру! Донати летіли щосекунди. Ви неймовірні! Нехай вам все повернеться добром!" – написала Саша Бо.

Анна Алхім зібрала близько 2 мільйонів гривень на ремонт дитячої лікарні.



Як допомагали блогери / Фото з інстаграм-сторіз

Наталі Литвин передала на "Охматдит" мільйон гривень. Це кошти, зібрані з розіграшу авто Tesla3.

Таня Парфільєва розповіла, що не змогла пройти повз, тому теж створила власну банку. Всі кошти, а це понад 2,3 мільйони доларів вона перерахувала "Охматдиту".



Як допомагали блогери / Фото з інстаграм-сторіз

Аліна Френдій та Петро Заставний задонатили для постраждалих 200 тисяч гривень.

Ми усі проживаємо спільне горе. Слова підібрати важко. Долучіться, будь ласка, навіть найменшими донатом для допомоги постраждалим,

– закликало подружжя.

Аліна Шаманська зверталась до світової аудиторії просто біля дитячої лікарні, де продовжували розбирати завали. Вона показувала наслідки обстрілу і розповідала, як кожен може допомогти.

Андрій Бєдняков та його дружина Настя Коротка задонатили для "Охматдиту" 100 тисяч гривень.



Як допомагали блогери / Фото з інстаграм-сторіз

Блогер Its Віталій зібрав близько 30 тисяч гривень та передав їх на United 24.



Як допомагали блогери / Фото з інстаграм-сторіз

Поки інші блогери розпалювали ворожнечу чи просто зберігали мовчання, ці стали прикладом для своїх підписників.