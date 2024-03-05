Нідерландський блогер підкорив тікток харизматичними танцями: його відео розбирають на меми

5 березня 2024, 06:58
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Якщо ви користуєтесь тіктоком, то точно натрапляли на відео Мітчелла ван Генехтена. Його ролики стають об'єктами для жартів у мережі і збирають мільйони вподобань.

26-річний блогер з міста Венло, що у Нідерландах, здобув шалену популярність у тіктоці, пише Show 24. Мітчелл ван Генехтен вперше опублікував відео в соцмережі у 2020 році – зараз у нього 2,4 мільйона підписників.

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Блогер з Нідерландів мегапопулярний у тіктоці

На своїй сторінці Мітчелл викладає гумористичні відео, у яких передає життєві ситуації, що можуть бути знайомі кожній людині, незалежно від її місця перебування. Для своїх роликів він використовує відомі хіти, під які підспівує та пританцьовує.

Ще однією родзинкою стали його худі оверсайз з різними зображеннями. Вміння блогера зблизитися з аудиторією, харизма та влучні жарти і підкорили мережу.

Мітчелл був на піку популярності у грудні 2023, коли виклав новорічне відео. Він енергійно танцював біля ялинки під пісню з "Сам удома" та став мемом у мережі.

@officialswaggie It’s a vibe #noticeme #xyzcba #vibe #vibing #mood #funny #christmas ♬ original sound - Mitchell van Genechten

Чимало інших роликів блогера розбирають на жарти та використовують для свого контенту чи жартів у соцмережах. Мітчелл не ігнорує те, що часто його відео поширюють по всьому тіктоку: для нього це тільки приємність.

@officialswaggie New week , New Meme #viral #xyzcba #vibe #noticeme #mood #funny #MemeCut #meme ♬ original sound - Mitchell van Genechten

Меми та жартівливі ролики з харизматичним блогером популярні і в Україні. Тут жартують про людські стосунки, гроші й багато іншого.

@user4366492726561 #MemeCut #школа#випускний#прикол #Meme ♬ оригінальний звук - user4366492726561
@memes.of.lia #Meme #MemeCut #жиза # #втоп #врек ♬ оригінальний звук - memes.of.lia
@usl.org.ua ну воно?? #весна #студент ♬ original sound - Mitchell van Genechten

 

Автор: Марія Касій