Відомо, що лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець був амбасадором фонду Гринкевичів Hope.UA. Однак, це припинилося у квітні 2023 року.

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Стали відомі деталі співпраці БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та фонду Гринкевичів

Піар-менеджер гурту Юліана Корецька повідомила, що першим запропонував співпрацю саме фонд Гринкевичів. Разом вони здійснили кілька проєктів. Однак, жодних підозр про відмивання коштів через благодійність, музиканти не мали. За словами Юліани, усі зібрані кошти витрачали за призначенням.

Запитів на той час було надзвичайно багато, самостійно покрити всі ми не могли фізично. До співпраці з фондом ми не були знайомі з Гринкевичами. Ні, звісно у нас не було ніяких підозр щодо "відмивання коштів", оскільки абсолютно усі наші спільні проєкти були реалізовані,

– розповіла вона.

Виявилось, що співпраця БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та фонду Hope.UA закінчилась через те, що вони почали займатися різними напрямками. Учасники гурту були зосереджені на придбанні дронів та автомобілів на фронт. Тоді як фонд займався гуманітарними питаннями та допомогою внутрішньо переміщеним особам. Корецька зазначила, що загалом вони перерахували на потреби ЗСУ вже понад 50 мільйонів гривень.

Нам точно немає, що приховувати. Наша позиція чітка: корупція та збагачення на війні – ницо у будь-які часи за будь-яких обставин і вимагає суворого покарання,

– додала піар-менеджерка.

Про фонд Hope.UA та Гринкевичів