Учасники гурту планують зібрати пів мільйона гривень на придбання FPV-дронів для Збройних Сил України. Тож закликають шанувальників долучитися до хорошої справи.

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ оголосили збір для військових

Сьогодні БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 25 років! З цієї нагоди, ми оголошуємо свій перший святковий збір на FPV-дрони для ЗСУ. 25 років – 25 FPV-дронів. Єдине наше бажання у цей день – таке ж, що і в абсолютно усіх українців. Перемога,

– написав гурт.

У дописі музикантів йдеться, що прихильники мають змогу отримати призи за донати у понад 100 та 300 гривень. Фани також можуть виграти зустріч з гуртом.

Шанувальники зроблять подарунок Збройним Силам України, а гурт своєю чергою, подарує призи своїм прихильникам: завдяки донатам понад 100 та 300 гривень у фанів є можливість виграти брендовану продукцію з автографом та навіть особисту зустріч з гуртом,

– додали вони.

Підтримати збір можна за посиланням.

Також з нагоди 25-річчя гурт поділився ексклюзивними кадрами зі своїх перших концертів на початку 2000-их.



Архівні кадри БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Фото менеджменту артистів



Архівні кадри БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Фото менеджменту артистів

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