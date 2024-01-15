Учасники гурту планують зібрати пів мільйона гривень на придбання FPV-дронів для Збройних Сил України. Тож закликають шанувальників долучитися до хорошої справи.
Цікаво Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показав архівне фото з батьком: як вони виглядають зараз
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ оголосили збір для військових
Сьогодні БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 25 років! З цієї нагоди, ми оголошуємо свій перший святковий збір на FPV-дрони для ЗСУ. 25 років – 25 FPV-дронів. Єдине наше бажання у цей день – таке ж, що і в абсолютно усіх українців. Перемога,
– написав гурт.
У дописі музикантів йдеться, що прихильники мають змогу отримати призи за донати у понад 100 та 300 гривень. Фани також можуть виграти зустріч з гуртом.
Шанувальники зроблять подарунок Збройним Силам України, а гурт своєю чергою, подарує призи своїм прихильникам: завдяки донатам понад 100 та 300 гривень у фанів є можливість виграти брендовану продукцію з автографом та навіть особисту зустріч з гуртом,
– додали вони.
Підтримати збір можна за посиланням.
Також з нагоди 25-річчя гурт поділився ексклюзивними кадрами зі своїх перших концертів на початку 2000-их.
Архівні кадри БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Фото менеджменту артистів
Архівні кадри БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Фото менеджменту артистів
Що відомо про БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
- Гурт заснували ще у 1999 році. У 2006 році учасники змінили його назву на Without Limits, коли переїхали до Києва та випустили перший альбом Underground.
- Згодом музиканти повернули україномовну версію – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Гурт прославився на широку аудиторію завдяки участі в співочому шоу "Х-Фактор" у 2016 році. Там вони вразили публіку авторським хітом "Без неї ніяк".
- Через певний час БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відіграли перший великий сольний концерт у Києві, а також записали альбоми "5 хвилин" та "Буду з тобою!". У 2018 році музиканти виступили у Палаці Спорту на 10 тисяч людей.
- Після виходу у світ "Зорі запалали", учасники отримали першу велику нагороду на премії "M1 Music Awards" у номінації "Рок".
- Від початку повномасштабного вторгнення музиканти дають концерти для мешканців деокупованих міст, а також – для військових, медиків та працівників ДСНС.