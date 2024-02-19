Вона опублікувала відео, де пара пристрасно поцілувалася. У такий спосіб Белла офіційно підтвердила стосунки з американським вершником Аданом Бануелосом.
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Белла Хадід показала нового бойфренда
Модель поділилася, як святкувала день народження, яке, що цікаво, пройшло ще в жовтні. Захоплена любов'ю до коней, вона влаштувала ковбойську вечірку в стайні. Серед святкових світлин можна побачити миле відео та фото з хлопцем знаменитості. Ним виявився відомий 34-річний вершник Адан Бануелос. Цікаво, що на одному з кадрів закохані пристрасно поцілувалися просто на камеру.
Особисте життя Белли Хадід
- Відомо, що модель зустрічалася з популярним співаком The Weeknd. Роман пари розпочався у 2015 році, вони пережили кілька розривів, перш ніж врешті-решт розійшлися у серпні 2019 року.
- Після цього знаменитість була у стосунках з Марком Калманом. Чоловік розробляє обкладинки для знаменитостей. Існують чутки, що вони познайомились завдяки спільним друзям. Втім, згодом теж розійшлися.