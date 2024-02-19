Вона опублікувала відео, де пара пристрасно поцілувалася. У такий спосіб Белла офіційно підтвердила стосунки з американським вершником Аданом Бануелосом.

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Белла Хадід показала нового бойфренда

Модель поділилася, як святкувала день народження, яке, що цікаво, пройшло ще в жовтні. Захоплена любов'ю до коней, вона влаштувала ковбойську вечірку в стайні. Серед святкових світлин можна побачити миле відео та фото з хлопцем знаменитості. Ним виявився відомий 34-річний вершник Адан Бануелос. Цікаво, що на одному з кадрів закохані пристрасно поцілувалися просто на камеру.

Особисте життя Белли Хадід