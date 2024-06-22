Львів проміняв на Москву: відомий музикант з Ізраїлю потрапив у скандал

Ізраїльський музикант Авішай Коен засвітився на фестивалі у Москві, що спонсорує фонд Путіна. До повномасштабного вторгнення басист-віртуоз відвідував Львів, який називав головною зупинкою в гастрольному графіку.

Тепер Коен грає на руку кремлівській пропаганді та заплющує очі на російську агресію проти України. Щонайголовніше, це не заважає йому виступати в Європі, – Show24 детально розповідає про ситуацію.

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Авішай Коен – у центрі скандалу

Московський джазовий фестиваль відбувався у період від 10 до 16 червня. Коен у своїх соціальних мережах не анонсував, що виступатиме в столиці Росії, проте це помітили його шанувальники.

Ви дійсно збираєтеся у Москву? Поки ви на сцені, існує величезна ймовірність, що ракети полетять у бік цивільних у Києві та інших містах України,

– звернувся до музиканта уже колишній його фанат.

На це повідомлення Авішай Коен відповів, використовуючи нецензурну лексику. Своє рішення відвідати Москву він ніяк не пояснив, що на видно на скриншоті, який поширили у мережі.



Авішай Коен грубо відповів шанувальнику / Скриншот взято зі сторінки @trayanmuse у соцмережі X

Згодом з'явилися світлини, які засвідчили: виступ Авішая Коена в Москві на джазовому фестивалі таки відбувся. Підтримував захід, як зазначено на афішах, Президентський фонд культурних ініціатив Росії.

Відомий ізраїльський музикант виступив у Москві / Cкриншоти зі соцмереж, зроблені 24 Каналом

У 2021 році Авішай Коен відвідував Львів, де виступав на Leopolis Jazz Fest. Під час спілкування зі журналістами він навіть стверджував, що українське місто є головною гастрольною зупинкою в його графіку.

Водночас коли музиканту дорікнули у роботі з російськими терористами у 2024 році, він застосував для захисту найтиповішу кремлівську методичку про "нацистів".

Іди до біса, ти вже мертвий, нацисте,

– написав Коен до користувача в Instagram.



Ізраїльський музикант назвав нацистом користувача в інстаграмі / Скриншот зі соцмереж

У Leopolis Jazz Fest уже відреагували на скандал. Там зазначили, що ще місяць тому обговорювали з Коеном можливість благодійного концерту, адже неодноразово співпрацювали з артистом.

Я ніколи не був політичним, не ототожнював себе з жодною релігією чи расою. Я бачу всіх людей однаковими по всьому світу, вони всі заслуговують на те, щоб бути піднесеними даром музики,

– заяв музикант у коментарі Leopolis Jazz Fest.

Крім того, у Jazz Around Festival констатували, що скасовують виступ Коена у Варшаві, запланований на 28 червня. Однак відкритим залишається питання, чи виступатиме ізраїльський басист у Франції, Бельгії та інших європейських країнах найближчими тижнями.



Гастрольний графік Коена на найближчі тижні / Скриншот 24 Каналу зі сайту музиканта

Користувачі мережі з різних країн, що підтримують Україну та демократичні цінності, звертаються до організаторів відповідних івентів. Вони закликають скасувати виступи ізраїльського музиканта Авішая Коена.