Теперь Коэн играет на руку кремлевской пропаганде и закрывает глаза на российскую агрессию против Украины. Самое главное, это не мешает ему выступать в Европе, – Show24 подробно рассказывает о ситуации.

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Авишай Коэн – в центре скандала

Московский джазовый фестиваль проходил в период с 10 по 16 июня. Коэн в своих социальных сетях не анонсировал, что будет выступать в столице России, однако это заметили его поклонники.

Вы действительно собираетесь в Москву? Пока вы на сцене, существует огромная вероятность, что ракеты полетят в сторону гражданских в Киеве и других городах Украины,

– обратился к музыканту уже бывший его фанат.

На это сообщение Авишай Коэн ответил, используя нецензурную лексику. Свое решение посетить Москву он никак не объяснил, что на видно на скриншоте, который распространили в сети.



Авишай Коэн грубо ответил поклоннику / Скриншот взят со страницы @trayanmuse в соцсети X

Впоследствии появились фотографии, которые показали: выступление Авишая Коэна в Москве на джазовом фестивале таки состоялось. Поддерживал мероприятие, как указано на афишах, Президентский фонд культурных инициатив России.

Известный израильский музыкант выступил в Москве / Скриншоты из соцсетей, сделаны 24 Каналом

В 2021 году Авишай Коэн посещал Львов, где выступал на Leopolis Jazz Fest. Во время общения с журналистами он даже утверждал, что украинский город является главной гастрольной остановкой в его графике.

В то же время когда музыканта упрекнули в работе с российскими террористами в 2024 году, он применил для защиты самую типичную кремлевскую методичку о "нацистах".

Иди к черту, ты уже мертв, нацист,

– написал Коэн к пользователю в Instagram.



Израильский музыкант назвал нацистом пользователя в инстаграме / Скриншот из соцсетей

В Leopolis Jazz Fest уже отреагировали на скандал. Там отметили, что еще месяц назад обсуждали с Коэном возможность благотворительного концерта, ведь неоднократно сотрудничали с артистом.

Я никогда не был политическим, не отождествлял себя ни с одной религией или расой. Я вижу всех людей одинаковыми по всему миру, они все заслуживают того, чтобы быть возвышенными даром музыки,

– заявил музыкант в комментарии Leopolis Jazz Fest.

Кроме того, в Jazz Around Festival заявили, что отменяют выступление Коэна в Варшаве, запланированное на 28 июня. Однако открытым остается вопрос, будет ли выступать израильский басист во Франции, Бельгии и других европейских странах в ближайшие недели.



Гастрольный график Коэна на ближайшие недели / Скриншот 24 Канала с сайта музыканта

Пользователи сети из разных стран, поддерживающие Украину и демократические ценности, обращаются к организаторам соответствующих ивентов. Они призывают отменить выступления израильского музыканта Авишая Коэна.