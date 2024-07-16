Багато благодійних концертів, – сестра Ротару відверто розповіла про заробіток під час війни

Українська співачка Ауріка Ротару поділилася інформацією про свою діяльність та заробіток в умовах широкомасштабної війни. Зокрема, артистка розповіла, що є її основним джерелом доходу.

Крім того, вона поділилася подробицями про свої благодійні та сольні виступи. Виконавиця також сказала свою думку про те, чи на часі сьогодні святкувати корпоративи.

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Ауріка Михайлівна зауважила, що здає нерухомість в оренду, з чого отримує прибуток. Також вона має благодійні виступи, з яких весь заробіток відправляє на допомогу військовим.

Взагалі ми працюємо з "Командою А" дуже багато благодійних концертів. З початку повномасштабного вторгнення ми відпрацювали більш ніж 200 благодійних концертів. Разом з Фондом "Майбутнє України 2050" ми передали 50 авто, дві швидкі, тепловізори, дрони. Ми збирали все, що потрібно нашим хлопцям,

– розповіла артистка.

Вона до того ж продовжує проводити сольні концерти, частина коштів з яких йде на покриття витрат, а решта – на підтримку ЗСУ. При цьому артистка підкреслила, що не бере участі у корпоративах, вважаючи масштабні святкування недоречними під час війни.

Коли в країні війна, в мене навіть настрою немає так святкувати. Мені хотілось, звісно, всіх запросити. Всіх побачити: братів, сестер, всю рідню, погуляти, але я вважаю, що будемо святкувати, коли закінчиться війна,

– зізналася співачка.

Інтерв'ю з Аурікою Ротару: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Ауріка Ротару також зауважила, що підтримує зв'язок зі своєю сестрою, Софією Михайлівною. На питання про поточне місцеперебування сестри співачка відмовилася надати будь-які подробиці, однак Ауріка запевнила, що в Софії Ротару все добре.