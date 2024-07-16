Кроме того, она поделилась подробностями о своих благотворительных и сольных выступлениях. Исполнительница также сказала свое мнение о том, время ли сегодня праздновать корпоративы.

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Аурика Михайловна отметила, что сдает недвижимость в аренду, с чего получает прибыль. Также она имеет благотворительные выступления, с которых весь заработок отправляет на помощь военным.

Вообще мы работаем с "Командой А" очень много благотворительных концертов. С начала полномасштабного вторжения мы отработали более 200 благотворительных концертов. Вместе с Фондом "Будущее Украины 2050" мы передали 50 авто, две скорые, тепловизоры, дроны. Мы собирали все, что нужно нашим ребятам,

– рассказала артистка.

Она к тому же продолжает проводить сольные концерты, часть средств из которых идет на покрытие расходов, а остальные – на поддержку ВСУ. При этом артистка подчеркнула, что не участвует в корпоративах, считая масштабные празднования неуместными во время войны.

Когда в стране война, у меня даже настроения нет так праздновать. Мне хотелось, конечно, всех пригласить. Всех увидеть: братьев, сестер, всю родню, погулять, но я считаю, что будем праздновать, когда закончится война,

– призналась певица.

Интервью с Аурикой Ротару: смотрите видео онлайн

К слову, Аурика Ротару также сказала, что поддерживает связь со своей сестрой, Софией Михайловной. На вопрос о текущем местонахождении сестры певица отказалась предоставить какие-либо подробности, однако Аурика заверила, что у Софии Ротару все хорошо.