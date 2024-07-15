Інтерв'юерка Аліна Доротюк поставила Ауріці Ротару кілька запитань з приводу її сестри. Вона відповіла дуже лаконічно, але запевнила, що з нею все гаразд.

До слова Один із секретів популярності, – народний артист Крищенко розповів, яка Софія Ротару у житті

Єдине, що я можу сказати, що вона здорова, і в неї все добре. Більше я нічого коментувати не буду,

– сказала Ауріка Ротару.

Співачка відмовилась відповідати на запитання, чи покинула Софія Ротару Україну. Тому невідомо, де вона перебуває.



Софія та Ауріка Ротару / Фото з інстаграму Софії Ротару

Зауважимо, ще у жовтні 2023 Ауріка Ротару розповідала, що її сестра залишається у своєму будинку в елітному селищі П'ятихатки під Києвом. Саме туди співачка переїхала на постійне місце проживання після окупації Криму. Софія Ротару зрідка виходить на зв'язок: реагує на масовані обстріли чи вітає зі святами.