Уламок російської ракети впав біля будинку Євгенії Емеральд: "Накрила дитину собою"
Джерело:Євгенія Емеральд
Зранку 25 березня росіяни атакували Київ балістикою. Сили ППО збили обидві ракети, але уламки розлетілися по трьох районах. Один з них впав біля будинку Євгенії Емеральд.
Колишня військова розповіла про наслідки обстрілу на особистій сторінці. Вона зізналась, що чула дуже гучні вибухи, з якими сьогодні зіштовхнувся увесь Київ.
До слова Діти бігли в укриття під звуки вибухів: зірки зі злістю говорять про черговий удар по Києву
Уламок ракети впав поблизу дому Емеральд
Євгенія Емеральд проживає у будинку, в приватному секторі на Осокорках. Неподалік впав уламок російської ракети.
Поліцейська в декреті не приховувала, що налякалась за двох доньок. Старша на той момент спала, а молодша донька Афіна не встигла щось зрозуміти.
Гучно було дуже, мені не треба вам про це розповідати, ви й так це все відчуваєте і знаєте. Страшно, бо дитина одна, друга. Маленька була поруч зі мною, я її накрила собою, вона нічого не зрозуміла. Старша спала, в неї зараз канікули. За дітей дуже страшно! Тому бережіть себе, будь ласка,
– закликала Євгенія Емеральд.
Євгенія Емеральд про ракетну атаку: відео
Що відомо про атаку по Києву
- Зранку російські війська випустили по Києву дві балістичні ракети з Півдня. Всього за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
- Сили протиповітряної оборони знищили обидві цілі, але уламки розлетілися по трьох столичних районах: Печерському, Солом'янському, Дніпровському. Вони спричинили ушкодження будівель. Все тому, що ракету збивали на чималій висоті.
- О 14:46 Віталій Кличко повідомив, що кількість жертв внаслідок російської атаки становить 10 осіб. Відомо, що серед них є дівчинка-підліток та двоє вагітних жінок.