Дуже страшно, – 14-річна донька української блогерки опинилася в епіцентрі ракетного обстрілу
Джерело:Саба Мусіна
Зранку 25 березня росіяни обстріляли Київ балістикою. У цей момент донька відомої інфлюенсерки Сабіни Мусіної перебувала в школі, тож зізналася, що бачила "як все це було".
Це дуже налякало блогерку, тож вона негайно поїхала до дівчини в школу. Тепер Сабіна зі сльозами на очах детально розповіла про цей страшний інцидент.
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Що з донькою Саби Мусіної
Інфлюенсерка повідомила, що російська ракета влучила між школою Кіри та гуртожитком, тому її донька бачила момент удару на власні очі.
Дуже страшно було. Страшно чути дітей в телефоні, страшно бути не поруч. Ненавиджу всіх, хто причетний до цього,
– підкреслила зіркова мама.
Водночас вона додала, що вчителі та адміністрація школи швидко та правильно відреагували, тому під час повітряної тривоги діти були в безпеці й не постраждали. Однак, після ракетного обстрілу, блогерка вирішила забрати Кіру зі школи.
Сабіна Мусіна розповіла про ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про російський обстріл Києва
- Вранці 25 березня окупанти запустили дві балістичні ракети в бік столиці. Їх знищили системами протиповітряної оборони міста, проте уламки влучили у Печерському районі.
- Згодом з'явилися повідомлення про пошкодження і в інших районах Києва. У Солом'янському постраждав багатоповерховий будинок. Крім того, уламки впали в Дніпровському районі та в лісосмузі в Голосіївському.
- Вибухи в столиці пролунали приблизно о 10:32 ранку, всього через 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги.
- Наразі внаслідок ракетного обстрілу відомо про 10 постраждалих.