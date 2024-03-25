Це дуже налякало блогерку, тож вона негайно поїхала до дівчини в школу. Тепер Сабіна зі сльозами на очах детально розповіла про цей страшний інцидент.

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Що з донькою Саби Мусіної

Інфлюенсерка повідомила, що російська ракета влучила між школою Кіри та гуртожитком, тому її донька бачила момент удару на власні очі.

Дуже страшно було. Страшно чути дітей в телефоні, страшно бути не поруч. Ненавиджу всіх, хто причетний до цього,

– підкреслила зіркова мама.

Водночас вона додала, що вчителі та адміністрація школи швидко та правильно відреагували, тому під час повітряної тривоги діти були в безпеці й не постраждали. Однак, після ракетного обстрілу, блогерка вирішила забрати Кіру зі школи.

Сабіна Мусіна розповіла про ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про російський обстріл Києва