Письменник та військовий ЗСУ Артур Дронь в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, як працював над авторською збіркою віршів, яка вже перекладена десятьма мовами. Рядки, що створювалися в окопах, і у свій час теж врятували автора.

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Вірші, що рятують

Артур Дронь писав вірші до повномасштабного вторгнення. Але після 24 лютого 2022 року довго не міг сісти за роботу, бо вважав, що наразі це не потрібно. Література нікого не може фізично захистити і це тоді дуже дратувало автора.

"Тому першою реакцією була мовчанка: я нічого не читав, не писав. Це тривало довго. Я зневірився, відійшов від цієї мови. Але підсвідомо зрозумів, що я помиляюся – на це треба був час. Треба було подивитися на це в інший спосіб", – поділився він.

Повернувшись до роботи він зрозумів, що вірші допомагають перш за все оточуючим не почуватися самотніми – це головна функція. А ще – розповісти про тих, хто більше вже нічого не скаже, зрозуміти, що не є сам на сам із болем.

Література не забере цей біль. Жодний вірш. Але покаже, що з цим болем ти не сам,

– зазначив військовий.

Перший вірш на війні Артур написав, коли був під Краматорськом. Тоді стало відомо про масові поховання в Ізюмі і його рядки мали назву "Ізюмське причастя". Зараз віршами військового зацікавилися в інших країнах і їх переклали десятьма мовами.

"Здебільшого це англійська, литовська, польська. Там ми отримали непоганий відгук у аудиторії. Найбільше зацікавлення було у шведів. Ця війна триває і триватиме ще довго. І цей фокус уваги світу до нас інший, ніж був на початку. Мистецтво допомагає втримувати цю увагу", – поділився Дронь.

Наразі боєць видає книгу "Тут були ми". Це благодійна ініціатива. Кошти від придбання планується передати дітям, які постраждали від війни.

Ідея виникла в одній із ям на Донбасі, де я писав цю книжку. Коли я переконався, що література діє. Я дуже хотів, щоб це була книжка, яка діє. Після періоду розпачу і зневіри, хотілось показати, що вона може більше, ніж ми звикли. Література допомагає фізично,

– пояснив військовий.

Усі прибутки планується передати до фонду "Голоси дітей". Зокрема, на роботу з психологічної реабілітації малечі.

Мистецтво та війна: про що писали