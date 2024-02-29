Артисти повідомили про це колектив дистанційно. Утім, на їх особистих сторінках немає інформації про таке рішення.

Зверніть увагу Слухатимемо "Ніч яка місячна" російською, – Кот пояснив, чому треба популяризувати культуру

Львівські артисти опери не повернулися з-за кордону

Балетна трупа Львівської опери давала концерти в Естонії та Фінляндії з "Дон Кіхотом" з 8 до 22 лютого. Ця ж вистава мала відбуватися у Львові 1 березня, у тому числі за участі Андрія Михаліхи, Юлії Михаліхи-Роми та Богдана Ключника.

Однак, їх немає в описі дійства. До того ж фото та інформацію про артистів прибрали з сайту Львівської опери.



Сторінки артистів видалили з сайту опери / Скриншот з сайту

Наразі в театрі відбувається службове розслідування, чому так сталося. Тож згодом з'явиться більше інформації.

Відомо, що Андрій Михаліха як провідний соліт балету виступав у багатьох виставах Львівської опери. Наприклад, у балеті "Даремна обережність" він виконував роль Марцеліни. А от у "Дон Кіхоті" танцював партію Еспадо.

Львівська опера скасувала виступ відомої вокалістки