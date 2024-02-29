Артисти повідомили про це колектив дистанційно. Утім, на їх особистих сторінках немає інформації про таке рішення.
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Львівські артисти опери не повернулися з-за кордону
Балетна трупа Львівської опери давала концерти в Естонії та Фінляндії з "Дон Кіхотом" з 8 до 22 лютого. Ця ж вистава мала відбуватися у Львові 1 березня, у тому числі за участі Андрія Михаліхи, Юлії Михаліхи-Роми та Богдана Ключника.
Однак, їх немає в описі дійства. До того ж фото та інформацію про артистів прибрали з сайту Львівської опери.
Сторінки артистів видалили з сайту опери / Скриншот з сайту
Наразі в театрі відбувається службове розслідування, чому так сталося. Тож згодом з'явиться більше інформації.
Відомо, що Андрій Михаліха як провідний соліт балету виступав у багатьох виставах Львівської опери. Наприклад, у балеті "Даремна обережність" він виконував роль Марцеліни. А от у "Дон Кіхоті" танцював партію Еспадо.
Львівська опера скасувала виступ відомої вокалістки
- 17 лютого у театрі була запланована вистава "Кармен" Жоржа Бізе. Основну партію мала виконувати українка, родом з Хмельницького Валентина Плужнікова. Її виступ скасували, бо вона брала участь у спектаклях разом з росіянами, коли навчалась в італійській академії "Ла Скала".
- Через таке рішення Льівської опери, в мережі почалися жваві дискусії. Деякі люди писали, що багато українських співаків за кордоном стояли на одній сцені з артистами з країни-агресорки. Вони вважають, що складно уникнути такої ситуації.
- Плужнікова категорично не погодилась з таким рішенням театру. Вона заявила, що має чітку проукраїнську позицію, ніколи не була в країні-агресорці та не виконувала російських творів. Натомість, коли стояла на сцені з росіянами, то це було в рамках навчання та тоді ще не була незалежним артистом, розповіла Валентина.