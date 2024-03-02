Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької в останні дні став об'єктом для обговорення в мережі. Днями в опері відбулися збори трупи, де серед розмов про творчі плани, зайшла мова про повернення трьох артистів з-за кордону.

До слова Троє артистів Львівської опери не повернулися в Україну з гастролей: як відреагували в театрі

Скандал отримав продовження

Одна з трьох артистів балету, які поїхали на гастролі, повернулася до України. Щодо двох решти: щодо чоловіків проводиться перевірка.

Станом на сьогодні артистка балету Юлія Михаліха-Рома повернулася до роботи в театрі. Щодо інших двох артистів – відповідно до чинного трудового законодавства адміністрацією театру проводиться внутрішня службова перевірка і з'ясування мотивів та обставин вчинку артистів,

– повідомили працівники опери.

Представники Львівського академічного театру також висловили сподівання, що розголосу в мережі та медіа здобуватимуть не менше й інші культурні ініціативи, прем'єри та мистецькі події.



Зібрання балетної трупи / Фото з фейсбуку опери

Контекст ситуації

З 8 до 22 лютого в Естонії та Фінляндії відбувалися концерти балетної трупи Львівської опери. Вони виступали з виставою "Дон Кіхот": вона мала відбутися і у Львові 1 березня.

До складу балетної трупи входив провідний соліст Андрій Михаліха, солістка Юлія Михаліха-Рома та Богдан Ключник. Але про них прибрали інформацію з сайту опери та з опису події. Артисти начебто дистанційно повідомили колектив про те, що вони залишаються за кордоном.