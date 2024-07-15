Не в Україні: Артем Пивоваров показався на концерті гурту Metallica

На початку липня відбулися концерти легендарного гурту Metallica у Варшаві. Колектив продовжує виступати у рамках світового туру M72, підкорюючи українських артистів.

Так, на концерті у Варшаві був присутній і Артем Пивоваров. Співак розповів про це фанатам у своїх соцмережах.

Цікаво Сестра Софії Ротару висловилась про співачку: чи підтримують вони зв'язок

Виконавець опублікував відео, на якому постав в одному з концертних залів польської столиці. Артем показав величезний стадіон, сповнений глядачів концерту американського метал-гурту. Пивоваров підспівував пісням та насолоджувався атмосферою виступу колективу.

На відео можна помітити, як освітлення під час гри музикантів змінюється з жовтого на блакитний колір. Ймовірно, співак завітав на концерт гурту перед виступом на Atlas United 2024, який розпочнеться за кілька днів.

Зауважимо, гурт Metallica неодноразово демонстрував підтримку Україні. Колектив за два місяці у межах кампанії "Все в моїх руках" зібрав мільйон доларів, який передали організації World Central Kitchen. Вона допомагає годувати тих українців, які постраждали від війни. Також вокаліст гурту Metallica Джеймс Гетфілд провідав українських захисників. Він зустрівся з українськими військовими – Романом Денисюком та Ігорем Войним, які проходили лікування у США. Музикант поспілкувався з ними й зробив кілька фото на пам'ять.

Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas United 2024 проводитиметься з 19 по 21 липня. Локація – ТРЦ Blockbuster Mall у Києві. Одним з хедлайнерів фестивалю є Артем Пивоваров.