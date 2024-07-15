Так, на концерте в Варшаве присутствовал и Артем Пивоваров. Певец рассказал об этом фанатам в своих соцсетях.

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Исполнитель опубликовал видео, на котором предстал в одном из концертных залов польской столицы. Артем показал огромный стадион, полный зрителей концерта американской метал-группы. Пивоваров подпевал песням и наслаждался атмосферой выступления коллектива.

На видео можно заметить, как освещение во время игры музыкантов меняется с желтого на голубой цвет. Вероятно, певец посетил концерт группы перед выступлением на Atlas United 2024, который начнется через несколько дней.

Заметим, группа Metallica неоднократно демонстрировала поддержку Украине. Коллектив за два месяца в рамках кампании "Все в моих руках" собрал миллион долларов, который передали организации World Central Kitchen. Она помогает кормить тех украинцев, которые пострадали от войны. Также вокалист группы Metallica Джеймс Хэтфилд навестил украинских защитников. Он встретился с украинскими военными – Романом Денисюком и Игорем Войным, которые проходили лечение в США. Музыкант пообщался с ними и сделал несколько фото на память.

Напомним, музыкальный фестиваль Atlas United 2024 будет проводиться с 19 по 21 июля. Локация – ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Одним из хедлайнеров фестиваля является Артем Пивоваров.