Цього всього немає, – Оля Полякова підтримала Пивоварова у скандалі з Соловій

Скандал між Христиною Соловій та Артемом Пивоваровим набирає нових обертів. Зірковий бомонд продовжує висловлюватися стосовно цього.

Днями, артист прокоментував закиди співачки щодо їхньої спільної пісні для фільму "Мавка. Лісова пісня". За його словами, він нікого не змушує записувати з ним треки.

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Публічну підтримку Пивоварову висловила співачка Оля Полякова. Вона наголосила, що артистові не варто звертати увагу на слова інших. Виконавиця підкреслила, що талант і праця Артема – незрівнянні.

Дорогий мій! Не витрачай час! Цього всього немає. Ти – талант, твоя праця феєрична, допомога дієва, всі це знають, а собаки ідуть! Люблю,

– зазначила Полякова.



Оля Полякова підтримала Артема Пивоварова / Скриншот з інстаграму співака

Що відомо про скандал між Соловій і Пивоваровим