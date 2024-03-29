76-річний Арнольд Шварценеггер показав перше фото після операції на серце

29 березня 2024, 14:31
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Арнольд Шварценеггер

Зірка "Термінатора" Арнольд Шварценеггер днями переніс хірургічне втручання. Лікарі встановили йому кардіостимулятор. Тепер актор поділився першим фото після операції.

Разом з тим він звернувся до своїх шанувальників. Крім того, голлівудський актор зізнався, чи зможе після операції працювати в кіно. 

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Який вигляд зараз має Арнольд Шварценеггер

Актор поділився фотографією зі свого будинку, позуючи з вольтметром. 

Дякую вам! Я отримав стільки добрих повідомлень з усього світу,
– наголосив Шварценеггер.

Арнольд додав, що встановлення кардіостимулятора не завадить його роботі. Відтак, вже у квітні він продовжить знімання. 

Що відомо про стан здоров'я Арнольда Шварценеггера 

  • Актор переніс кілька операцій на серці через ваду аортального клапана. Цей дефект перешкоджає належному кровотоку, відповідно усунення цієї проблеми вимагає хірургічного втручання.
  • Так, у 1997 році Шварценеггер вперше переніс операцію із заміни серцевого клапана, а у 2018 році в Лос-Анджелесі – ще одне хірургічне втручання із встановлення нового клапана. Водночас під час цієї операції замінили лише один з двох клапанів, що через два роки призвело до проведення ще однієї процедури.
  • Недавно Арнольд переніс додаткову операцію на серці, під час якої йому встановили кардіостимулятор, щоб вирівняти швидкість серцебиття. 

Автор: Софія Хомишин