76-річний Арнольд Шварценеггер показав перше фото після операції на серце
29 березня 2024, 14:31Читать новость на русском
Джерело:Арнольд Шварценеггер
Зірка "Термінатора" Арнольд Шварценеггер днями переніс хірургічне втручання. Лікарі встановили йому кардіостимулятор. Тепер актор поділився першим фото після операції.
Разом з тим він звернувся до своїх шанувальників. Крім того, голлівудський актор зізнався, чи зможе після операції працювати в кіно.
Не попустіть Настя Каменських і Потап показалися разом за кордоном і зізналися, чим там займаються
Який вигляд зараз має Арнольд Шварценеггер
Актор поділився фотографією зі свого будинку, позуючи з вольтметром.
Дякую вам! Я отримав стільки добрих повідомлень з усього світу,
– наголосив Шварценеггер.
Арнольд додав, що встановлення кардіостимулятора не завадить його роботі. Відтак, вже у квітні він продовжить знімання.
Що відомо про стан здоров'я Арнольда Шварценеггера
- Актор переніс кілька операцій на серці через ваду аортального клапана. Цей дефект перешкоджає належному кровотоку, відповідно усунення цієї проблеми вимагає хірургічного втручання.
- Так, у 1997 році Шварценеггер вперше переніс операцію із заміни серцевого клапана, а у 2018 році в Лос-Анджелесі – ще одне хірургічне втручання із встановлення нового клапана. Водночас під час цієї операції замінили лише один з двох клапанів, що через два роки призвело до проведення ще однієї процедури.
- Недавно Арнольд переніс додаткову операцію на серці, під час якої йому встановили кардіостимулятор, щоб вирівняти швидкість серцебиття.