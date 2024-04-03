Акторка Аня Тейлор-Джой офіційно оголосила про заміжжя: зворушливі кадри з таємного весілля

Кіноакторка Аня Тейлор-Джой, відома за роллю у серіалі "Ферзевий гамбіт", підтвердила свій сімейний статус. Дівчина вийшла заміж за музиканта Малкольма Макрея. Водночас виявилося, що весілля пара зіграла далеко не в жовтні 2023 року, як всі вважали.

За словами Ані Тейлор-Джой, вона вийшла заміж значно раніше. До цього, кіноакторка ніяк не коментувала чутки про одруження.

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Коли Аня Тейлор-Джой вийшла заміж

Дівчина у своєму блозі опублікувала пост, де підтвердила заміжжя з музикантом Малкольмом Макреєм. Водночас це сталося 1 квітня 2022 року, а не у жовтні 2023 року.

Два роки тому, 1 квітня, я таємно вийшла заміж за свого найкращого друга в Новому Орлеані. Магія того дня назавжди увійшла в кожну клітинку мого єства. З другою (першою) річницею, моє кохання. Ти найкрутіший,

– підписала фото акторка.

Що відомо про стосунки Тейлор-Джой та Макрея