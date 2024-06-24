Вже ніколи не станцює зі мною, – Білик з болем відреагувала на загибель Антона Смецького

Хореограф та сапер Антон Смецький працював з багатьма українськими зірками, серед них – Ірина Білик. Вона підтримувала захисника після того, як дізналась про його поранення.

Нещодавно стало відомо, що талановитий танцівник і захисник Антон Смецький загинув. Втрату підтвердила його дружина.

Важливо Після втрати ноги повернувся на фронт: на війні загинув хореограф Антон Смецький

Ірина Білик, яка працювала з танцівником і підтримувала його після поранення, з болем висловилась про захисника.

Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок. Лети, прекрасна Душа!

– написала артистка.

Співачка пригадала, як місяць тому у Палаці "Україна" люди аплодували йому стоячи. Вона підкреслила, що думки Антона залишаться з нею у серці назавжди.

"Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!" – наголосила Ірина Білик.



Ірина Білик та Антон Смецький / Фото з фейсбуку Ірини Білик

Історія Антона Смецького