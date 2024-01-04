Крім того, знменитість висловилась про війну в Україні. Зокрема, Ірина наголосила, що підтримує все, що відбувається в її країні, маючи на увазі Росію.
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Горбачова назвала причину розлучення з Савлєповим
Уродженка Маріуполя, яка в 9 років переїхала з сім'єю у Підмосков'я, підтримує війну в Україні й, за її словами, допомагає біженцям з ЛНР, ДНР, Маріуполя та Києва. Крім того, вона зізналася в любові до Росії й поскаржилася, що майже всі друзі відвернулися від неї після цього.
Не хочу відмовлятися, що я не частина своєї країни, я не частина своєї держави. Я частина своєї країни, я частина своєї держави. Я частина будь-якого процесу, який відбувається в моїй країні. Я обираю бути тут, тут жити. І це, звісно, по мені вдарило, тому що 95% моїх друзів від мене відвернулися,
– зізналася Горбачова.
До того ж Ірина додала, що її позиція щодо повномасштабного вторгнення стала однією із причин розлучення з чоловіком.
Ірина Горбачова та Антон Савлєпов / Фото з інстаграму акторки
Стосунки Ірини Горбачової та Антона Савлєпова
- Закохані познайомилися в Лос-Анджелесі.
- Цікаво, що Ірина тоді не запам'ятала Антона. Водночас вона йому дуже сподобалась, тож через півроку співак запросив дівчину знятися в кліпі гурту "Агонь" на пісню "Тобі 20".
- Акторка розповіла, що її почуття до Антона розквітли згодом, під час її появи у ще одному кліпі гурту Антона. Ірина, однак, намагалася стримувати свої почуття, бо Савлєпов на той час був одружений.
- Вже у 2020 році виконавець розлучився і згодом почав зустрічатися з Іриною.
- Попри те, що закохані тоді будували стосунки на відстані, адже Савлєпов жив у Києві, а Горбачова – у Москві, це врешті призвело до шлюбу.
- Зазначимо, що для Горбачової це було вдруге, адже у 2015 році вона вийшла заміж за російського актора Григорія Калініна. Втім, їхнє подружнє життя виявилося недовгим. Пара розлучилася у 2018 році після зради чоловіка.
- Антон Савлєпов зробив коханій пропозицію під час телефонної розмови. Згодом він визнав, що це було не дуже романтично, проте дівчина сказала "Так".
- Весілля подружжя відсвяткувало в липні 2021 року в оточенні найрідніших у Каппадокії.