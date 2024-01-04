Крім того, знменитість висловилась про війну в Україні. Зокрема, Ірина наголосила, що підтримує все, що відбувається в її країні, маючи на увазі Росію.

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Горбачова назвала причину розлучення з Савлєповим

Уродженка Маріуполя, яка в 9 років переїхала з сім'єю у Підмосков'я, підтримує війну в Україні й, за її словами, допомагає біженцям з ЛНР, ДНР, Маріуполя та Києва. Крім того, вона зізналася в любові до Росії й поскаржилася, що майже всі друзі відвернулися від неї після цього.

Не хочу відмовлятися, що я не частина своєї країни, я не частина своєї держави. Я частина своєї країни, я частина своєї держави. Я частина будь-якого процесу, який відбувається в моїй країні. Я обираю бути тут, тут жити. І це, звісно, по мені вдарило, тому що 95% моїх друзів від мене відвернулися,

– зізналася Горбачова.

До того ж Ірина додала, що її позиція щодо повномасштабного вторгнення стала однією із причин розлучення з чоловіком.



Ірина Горбачова та Антон Савлєпов / Фото з інстаграму акторки

Стосунки Ірини Горбачової та Антона Савлєпова