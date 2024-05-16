Не піти було б соромно, – відомий видавець мобілізувався до ЗСУ

Засновник видавництва "Лабораторія" і стартапу "Лібраріус" Антон Мартинов поділився, що мобілізувався до ЗСУ. Через службу йому доведеться пропустити більшість книжкових заходів, які він запланував.

Водночас видавець розповів підготовку документів і проходження ВЛК. До того ж він вибачився перед усіма за те, що не буде присутній на запланованих літературних подіях.

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Мобілізація Антона Мартинова

16 травня Антон Мартинов повідомив про мобілізацію до лав ЗСУ. Видавцю прийшла повістка, тому він вже пройшов усі комісії та отримав необхідні документи. Антон зізнався, що бізнесом поки займатиметься дружина та його батьки.

Незабаром очікується діджитал детокс у чоловічій компанії на природі. Прийшла повістка – не піти мені було б дуже соромно перед собою і сином. Тепер моя дружина візьме на себе додаткове навантаження по бізнесу і з дітьми,

– зазначив видавець.

До того ж Мартинов повідомив, що не зможе відвідати заплановані книжкові події через мобілізацію. За це він вже вибачився перед користувачами.

"Книжковий Арсенал" цього року я пропускаю 100%, як і заплановані події по наших нових книжках. Пропущу Aspen Action Forum, в якому ми партнери цього року. Сорі, колеги, але я вже сам собі не належу,

– поділився Антон.

Що відомо про Мартинова