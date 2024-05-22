Український актор і ексчоловік путіністки Єгорової: чи перебуває в Україні Антін Мухарський

Скандальний український актор і телеведучий відомий широкій аудиторії своєю діяльністю та ексцентричною поведінкою. Нещодавно навіть з'явилась інформація, що Мухарський нібито виїхав за кордон.

Телеведучий запам'ятався також публіці скандальним розлученням зі Сніжаною Єгоровою. Що відомо про Антіна Мухарського та де він зараз – детальніше у матеріалі Show 24.

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Дитинство та початок акторської діяльності

Справжнє ім'я Мухарського – Антон. Він народився у 1968 році в Києві. Батько – відомий актор і співак Дмитро Мухарський. Навчався у Київському театральному інституті ім. Карпенка-Карого на спеціальності актора театру та кіно. Згодом 12 років пропрацював у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки. За час роботи заграв там близько двадцяти ролей.

Антін Мухарський в дитинстві з батьками / Фото з фейсбуку телеведучого

Антін Мухарський в юності / Фото з фейсбуку телеведучого

Проєкти Мухарського

Антін у 2008 році заснував галерею незалежного мистецтва під назвою Antin's collections. Вона прославилась завдяки масштабним гумористичним проєктам, як: "Жлоб-Арт", "Сільський гламур" тощо. За рік заснував Союз Вольних Художників (СВХ), до якого увійшли провідні митці.

У 2012 році створив проєкт "Лагідна українізація", а на його базі заснував вокально-інструментальний ансамбль "Сталін унд Гітлер капут". Саме тоді у Мухарського з'явився сценічний образ професора антропології Ореста Лютого.

Образ Ореста Лютого / Фото з відкритих джерел

В ансамблі Орест Лютий був єдиним солістом, який виконував радянські пісні, переспівуючи на український лад із нотками сатири.

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Згодом створено образ Іпатія Лютого, опозиційного російського журналіста, якого розшукує ФСБ. Іпатій – молодший Кузен Ореста Лютого. Однак через деякий час молодшого Лютого команда проєкту вирішила вбити.

Канал Ореста Лютого видалили із ютуб платформи у 2019 році через скаргу Роскомнадзору. Після цього Мухарський створив новий канал під назвою "Лагідна українізація", але останнє відео на каналі датується виходом у світ аж 7 місяців тому.

Особисте життя

У першому шлюбі в актора народилось дві доньки: Софія та Іванна. Антін розлучився із дружиною у 2005 році, а одружився з акторкою та телеведучою Сніжаною Єгоровою. У пари за час подружнього життя народилось ще троє дітей: донька Орися, та два сини – Андрій та Іван.

Антін Мухарський і Сніжана Єгорова / Фото Viva

Шлюб із телеведучою протримався до 2015 року. Однак про їхнє розлучення знала вся країна. Колишні закохані почали обливати одне одного брудом.

Зокрема, Сніжана звинуватила чоловіка у зрадах і небажанні виховувати дітей, а Антін заявив, що вона довела його до банкрутства, намагалась нібито втопити 9-місячного сина та вбила ненароджену дитину.

Мухарський із сім'єю / Фото з фейсбуку Сніжани Єгорової

Після низки таких заяв Єгорова запевнила, що вимагатиме від Мухарського сплати аліментів на утримання всіх дітей. Сам актор у 2017 році прийшов до суду голяка та повісив свої труси на дверну ручку.

Антін Мухарський прийшов голяка до суду / Скриншот з відео

У 2018 році суд призначив телеведучому щомісячну сплату аліментів у сумі майже 25 тисяч гривень. У відповідь чоловік написав листа до тодішнього президента Порошенка стосовно рішення суду.

Згодом Мухарський поїхав за кордон і заявив, що хоче просити політичного притулку. Зазначимо, що сама Єгорова після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, підтримала політику Кремля та посварилась зі своєю донькою Стасею, яка обрала проукраїнську позицію.

У 2019 році Антін одружився із Єлизаветою Бельською, яка на 19 років молодша від свого обранця. Пара почала зустрічатись ще тоді, коли актор був у шлюбі з Єгоровою.

Антін Мухарський з Єлизаветою Бельською / Фото з фейсбуку телеведучого

Антін Мухарський – письменник

Ще однією важливою віхою діяльності Мухарського є письменницька діяльність, яку він розпочав ще у далеких 90-х роках.

Його перу належить низка збірок і романів: "Попса для еліти" (2002), мистецько-культурологічний Альманах "Жлобологія" (2013), ілюстрований альманах "Сказкі русского міра" (2016), книга "Кістяк з Чорнобиля" (2019), роман "Русофоб" (2023).

Книга Антіна Мухарського / Фото з фейсбуку письменника

Де зараз перебуває Антін Мухарський

Нещодавно у мережі пронеслась заява журналіста Віктора Тригубова у якій йшлось, що актор виїхав за кордон як багатодітний батько та ще й нібито не сплачує аліменти своїй ексдружині Сніжані Єгоровій.

Антін гостро відреагував на такі звинувачення, заявивши, що виплатив ексдружині понад 3 мільйони гривень на потреби своїх неповнолітніх дітей.

Реакція Антіна Мухарського на звинувачення / Скриншот із фейсбуку телеведучого

Мухарський таки підтвердив, що він зараз за кордоном, адже збирає кошти на дрони для ЗСУ, які перебувають на Харківському напрямку. Актор зазначив, що після того, як збере необхідну суму, повернеться додому.