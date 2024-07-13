Анна Трінчер відповіла, чи хоче відновити стосунки з Олександром Волошиним

У 2023 році українська співачка Анна Трінчер повідомила про розрив з блогером Олександром Волошиним. Пара розійшлася через рік після одруження.

Артистка поділилася думками щодо відновлення стосунків з колишніми. Виконавиця зізналася, чи готова повернутися до екскоханого.

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Анна розповіла, що до неї неодноразово приходили ексбойфренди з проханням забути всі негаразди й відновити роман. Втім, вона не підтримувала такі пропозиції чоловіків, а намагалася остаточно з ними розійтися.

У мене були епізоди, коли до мене поверталися колишні після нашого розриву, і вони просили відновити стосунки. Я так щиро казала: "Ти розумієш, мені було дуже боляче, це не має сенсу",

– зазначила Трінчер.

Співачка зауважила, що не дозволить колишнім повертатися в її життя. Ймовірно, така заява стосується і її ексчоловіка Волошина.

Я сильно проти повернень до колишніх, бо вони існували в той проміжок часу, де вже не існує мене,

– зізналася артистка.

Анна Трінчер про відновлення стосунків з колишніми: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, восени 2023-го мережею почали ширитися чутки про кризу в стосунках Анни та Олександра. Згодом пара підтвердила цю інформацію та оголосила про розлучення. Волошин зізнався, що вигорів у стосунках, тому, щоб не мучити ексобраницю, вирішив розірвати шлюб.