Анну Трінчер обікрали під час концерту: скільки тисяч євро втратила співачка

Українська співачка Анна Трінчер інцидент, який нещодавно з нею трапився. В артистки вкрали ювелірні прикраси.

За словами виконавиці, це сталося просто під час концерту. Перед виступом на сцені Анна склала коштовності у мішечок, який залишила в гримерці.

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Однак, після закінчення концерту вона помітила, що прикрас немає у сумці. Трінчер зізналася, що в неї зникли каблучка і браслет Cartier. Вартість коштовностей складає приблизно 5 тисяч євро (220 тисяч гривень).

Їх немає в сумці. Я дуже переживаю, бо вона довгий час була в гримерці сама,

– зазначила зірка.



Анна Трінчер про вкрадені прикраси / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом співачка повідомила про гарні новини – вона знайшла прикраси. Артистка навіть показала свої коштовності прихильникам. Втім, де саме були каблучка і браслет, виконавиця не розповіла.

"Міс суєти навести охота – одна штука. Знайшли!" – поділилася Анна.



Анна Трінчер показала прикраси / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, доньку ведучого Анатолія Анатоліча нещодавно також обікрали. Дівчинка перебувала за кордоном, в Італії, де під час екскурсії в неї вкрали телефон. Попри хвилювання доньки, шоумен її запевняв, що нічого страшного в цьому немає. Як зазначив Анатолій, головною причиною пограбування – це сам злочинець.