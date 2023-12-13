Секс-символ шоубізнесу Анна Трінчер випустила нову роботу "Колоски". У ній співачка продовжила розповідати про зміни в особистому житті. Вони поєдналися з кардинальними поворотами в її творчості.

До слова Лідер Kalush Orchestra відповів на закиди про те, що покидає гурт та заінтригував новим проєктом

Анна Трінчер представила новий кліп у спекотних образах

Артистка у новому кліпі та пісні символічно попрощалася з періодом невпевненості та замкнутості та продемонструвала рішучість і силу. Пісня – це денс-поп трек, який може запалити жіноче серце у складний період.

Від дівчат постійно чекають слабкості дій, награної легкості та нерозуміння серйозних речей у світі, але до чого тут серйозність, якщо за справжньою красою та стриманістю ховається та сама впевнена в собі дівчина, яка сьогодні заплітає колоски та йде тягати залізо, щоб стати ще кращою завтра,

– прокоментувала Анна Трінчер.

У кліпі Анна Трінчер позувала на кількох локаціях – це спортивна зала, басейн і сауна. У відеороботі знялися зіркові подруги співачки: Марина Мангул, Валерія Дідковська, Diana Gloster, Іла Кузнецова, які також прожили кризові періоди в житті, але не здалися.

На думку артисток, зараз психологічною підтримкою можуть стати спорт, танці, якісний відпочинок від зовнішнього світу, які надають жінкам впевненості у собі й сили як фізичної, так і внутрішньої.

Анна Трінчер – "Колоски": дивіться відео онлайн

У коментарях до відео шанувальники співачки діляться своїми враженнями від нової роботи.