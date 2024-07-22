Слідом за Денисенко: Анна Трінчер здивувала палким поцілунком з подругою
Джерело:Анна Трінчер
Українська співачка Анна Трінчер приголомшила аудиторію пристрасним відео з подругою Валерією Ромащенко. Дівчата поцілувалися на камеру, викликавши бурхливу реакцію мережі.
У своїх соцмережах артистка поділилася моментом з підписниками. Думки аудиторії розділилися: хтось засудив, а хтось підтримав виконавицю.
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На відеоролику Анна постала у чорній корсетній сукні та мереживних рукавичках, а Валерія – у схожому вбранні коричневого кольору. Дівчата палко цілувалися одна з одною, а закінчивши – повернулися до глядачів і почали усміхатися. Таким чином Трінчер нагадала про прем'єру своєї нової пісні "Зі смаком вишні", яка вийде 24 липня.
"Приємно познайомитись, Аню", – написала співачка рядок з треку.
За словами виконавиці, вона готова до хейту, оскільки розуміє консервативність суспільства. Втім, артистка розуміє, що деякі прихильники можуть не оцінити її старання.
Як і думала Анна, думки шанувальників розділилися. Хтось висловив захват новому відео співачки, а хтось – обурення.
- "Анічка, красуня, ви неперевершені. Я захоплююсь тобою. Продовжуй так і далі";
- "Нарешті! Я вже зачекалась. Особливий вид мистецтва";
- "Що за розпуста?";
- "Це вже просто дно";
- "Аню, це дуже поганий приклад для твоєї аудиторії";
- "Аню, не слухай тих людей. Тут нічого страшного немає".
Цікаво, що пост Трінчер помітила й акторка Наталка Денисенко, яка днями також показала фото поцілунку з Антоніною Хижак.
Ні, ну це конкуренція для нашої з Антоніною Хижняк пари в кіно,
– поділилася акторка.
Нагадаємо, зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк висловився стосовно хейту Денисенко і Хижак. Він підкреслив, що Україна – прогресивна та вільна країна, і для нього дивно усвідомлювати, що тут досі існують расисти, гомофоби та прихильники "русского мира".