Слідом за Денисенко: Анна Трінчер здивувала палким поцілунком з подругою

Українська співачка Анна Трінчер приголомшила аудиторію пристрасним відео з подругою Валерією Ромащенко. Дівчата поцілувалися на камеру, викликавши бурхливу реакцію мережі.

У своїх соцмережах артистка поділилася моментом з підписниками. Думки аудиторії розділилися: хтось засудив, а хтось підтримав виконавицю.

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На відеоролику Анна постала у чорній корсетній сукні та мереживних рукавичках, а Валерія – у схожому вбранні коричневого кольору. Дівчата палко цілувалися одна з одною, а закінчивши – повернулися до глядачів і почали усміхатися. Таким чином Трінчер нагадала про прем'єру своєї нової пісні "Зі смаком вишні", яка вийде 24 липня.

"Приємно познайомитись, Аню", – написала співачка рядок з треку.

За словами виконавиці, вона готова до хейту, оскільки розуміє консервативність суспільства. Втім, артистка розуміє, що деякі прихильники можуть не оцінити її старання.

Як і думала Анна, думки шанувальників розділилися. Хтось висловив захват новому відео співачки, а хтось – обурення.

"Анічка, красуня, ви неперевершені. Я захоплююсь тобою. Продовжуй так і далі";

"Нарешті! Я вже зачекалась. Особливий вид мистецтва";

"Що за розпуста?";

"Це вже просто дно";

"Аню, це дуже поганий приклад для твоєї аудиторії";

"Аню, не слухай тих людей. Тут нічого страшного немає".

Цікаво, що пост Трінчер помітила й акторка Наталка Денисенко, яка днями також показала фото поцілунку з Антоніною Хижак.

Ні, ну це конкуренція для нашої з Антоніною Хижняк пари в кіно,

– поділилася акторка.

Нагадаємо, зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк висловився стосовно хейту Денисенко і Хижак. Він підкреслив, що Україна – прогресивна та вільна країна, і для нього дивно усвідомлювати, що тут досі існують расисти, гомофоби та прихильники "русского мира".