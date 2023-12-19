На особистій сторінці в інстаграмі Анна Трінчер поділилася своїми архівними фото. Співачка розповіла про те, як вона навчилась не зважати на негативні коментарі.

До слова На статки мені фіолетово, – Єфросиніна вперше відповіла на хейт через інтерв'ю з Анною Трінчер

Анна Трінчер показала дитячі фото

Артистка розповіла, що любила співати ще з дитинства. Вона ходила на заняття по вокалу і ще в юному віці зрозуміла, що їй подобається життя артиста, оплески й виступи на сцені.

Але найбільше вона любила людей. Найщасливішою вона себе відчувала, коли вони усміхались від її співу,

– пригадала Анна Трінчер.



Анна Трінчер у дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз

Співачка зізналась, що водночас мала багато хейтерів. Вона показала коментар з мережі: "У дитинстві така страшненька була, жах. А голос з 10 років не змінився".

Анна Трінчер поділилася ще кількома фотографіями з дитинства. Вона розповіла, що з часом перестала різко реагувати на хейтерські коментарі. Цьому допоміг духовний розвиток, психологія і любов до себе.



Анна Трінчер у дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз



Анна Трінчер у дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз

Анна Трінчер з дитинства займається музикою

Співачка насправді почала співати ще у 6 років у хорі. У 9 років вона почала сольну кар'єру. У 2014 році Анна Трінчер спробувала себе на Нацвідборі на Дитяче Євробачення, але поступилась місцем гурту Sympho-Nick.

Наступного року Анна Трінчер взяла участь у другому сезоні шоу "Голос. Діти", а також представила Україну на Дитячій "Новій хвилі" й посіла 5 місце.

Співачка у віці 14 років представила Україну на Дитячому Євробаченні-2015 та посіла 11 місце. Відтоді вона продовжує музичну кар'єру.