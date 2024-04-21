Робить боляче, – Анна Саліванчук зізналася, чи спілкується з Олександром Божковим після розриву

Українська акторка Анна Саліванчук у березні цього року оголосила про розлучення з експродюсером студії "Квартал 95" і нардепом Олександром Божковим. Жінка вперше прокоментувала неочікуваний розрив.

Як відомо, подружжя розлучилося ще в травні 2023 року. Однак, повідомити про це рішення акторка вирішила майже через рік.

До слова На тлі чуток про розлучення: Катерина Кухар висловилася про стосунки з Олександром Стояновим

Що розповіла Саліванчук про розрив стосунків

За словами Анни, у неї немає ніякого бажання підтримувати зв'язок з ексчоловіком. Єдине на що вона погоджується – це онлайн-листування. Однак, поки жінка і цьому не дуже рада.

Мені зараз не хочеться з ним спілкуватися. Коли в нас є це спілкування, воно мені робить боляче, я ще не готова. Я прошу, щоб це було листування. Ми спілкуємося трохи, але я поки що хочу, щоб цього взагалі не було. Я кажу: "Дай мені час",

– поділилася Саліванчук.

Експодружжя має двох синів – Гліба та Микиту. Анна додала, що Олександр доволі часто спілкується зі своїми дітьми.

Вони дружать із татом, спілкуються, телефонують по фейстайму,

– зізналася акторка.

Інтерв'ю з Анною Саліванчук: дивіться відео онлайн

Що відомо про шлюб Саліванчук і Божкова