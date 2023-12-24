Українська акторка Анна Саліванчук, відома ролями у "Свінгерах" та "Одного разу під Полтавою", раніше заробляла не через акторське мистецтво. Вона пригадала свою роботу, коли ще була студенткою.
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Акторка розповіла, що хотіла гарно вдягатися та смачно їсти у студентські роки, тому доводилося багато працювати. Вдень вона навчалася, а вночі та зранку перед навчанням була на роботі.
Був у біографії період, коли я одночасно працювала в службі "сексу телефоном" та на релігійному каналі. Вночі говорила: "Так, я торкаюся твоїх сідниць!". Зранку йшла на озвучування й казала: "Доброго ранку! Сьогодні свято Пресвятої Богородиці!". Не бачу в цьому нічого поганого, адже я чесно заробляла гроші,
– зізналась Анна Саліванчук.
Анна Саліванчук / Фото з інстаграму Анни Саліванчук
Також акторка займалася тим, що працювала в масовках. З часом її кар'єра все більше й більше розвивалася.
"Я дуже багато працювала в масовках. Потім був період, коли вже сама набирала масовку, працюючи в рекламних агенціях. І в цей час починала зніматись у кіно", – додала зірка.