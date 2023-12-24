Українська акторка Анна Саліванчук, відома ролями у "Свінгерах" та "Одного разу під Полтавою", раніше заробляла не через акторське мистецтво. Вона пригадала свою роботу, коли ще була студенткою.

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Анна Саліванчук надавала інтимні послуги

Акторка розповіла, що хотіла гарно вдягатися та смачно їсти у студентські роки, тому доводилося багато працювати. Вдень вона навчалася, а вночі та зранку перед навчанням була на роботі.

Був у біографії період, коли я одночасно працювала в службі "сексу телефоном" та на релігійному каналі. Вночі говорила: "Так, я торкаюся твоїх сідниць!". Зранку йшла на озвучування й казала: "Доброго ранку! Сьогодні свято Пресвятої Богородиці!". Не бачу в цьому нічого поганого, адже я чесно заробляла гроші,

– зізналась Анна Саліванчук.



Анна Саліванчук / Фото з інстаграму Анни Саліванчук

Також акторка займалася тим, що працювала в масовках. З часом її кар'єра все більше й більше розвивалася.

"Я дуже багато працювала в масовках. Потім був період, коли вже сама набирала масовку, працюючи в рекламних агенціях. І в цей час починала зніматись у кіно", – додала зірка.

Цікаво, що вперше Анна Саліванчук знялася в кіно у 17 років. Тоді вона зіграла роль працівниці поліції. Зірка показувала архівне фото з тих часів.