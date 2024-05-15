Після протестів українців: росіянку Анну Нетребко запросили виступити у Берлінській опері
Джерело:BZ
У травні цього року стало відомо про скасування виступу російської оперної співачки Анни Нетребко у Швейцарії. Втім, нещодавно її запросили заспівати в Німеччині.
Ба більше, у вересні 2023 року біля Берлінської державної опери відбувалися протести українців щодо участі Анни в концертах. Втім, це не сильно допомогло і співачку таки запросили виступити в Німеччині.
До слова Досі наближена до Путіна: у Швейцарії скасували концерт росіянки Анни Нетребко
Анна Нетребко виступить у Берліні
Виступ путіністки запланований на наступний сезон. Анна має з'явитися на сцені у двох виставах – "Набукко" та "Трубадур" Джузеппе Верді. Ба більше, разом з нею виступатиме її чоловік-оперний співак Юсиф Ейвазов.
Як виявилося, її участі у концерті посприяло саме керівництво Берлінської державної опери. Так, нова художня директорка Елізабет Соботка заявила, що "не знає нікого, хто міг би заспівати Ебігейл у виставі "Набукко" краще" за Нетребко.
Водночас Соботка сподівається, що виступи Анни пройдуть мирно і без протестів. До того ж Елізабет впевнена, що оперна співачка наразі не має нічого спільного з Росією та її президентом.
Звичайно, я сподіваюся, що протестів не буде, тому що я справді не вважаю це виправданим. Вона зробила дуже дурну річ, але вона дистанціювалася і насправді більше не має нічого спільного з Росією, – зазначила Соботка.
Що відомо про громадянську позицію Нетребко
- У грудні 2014 року Анна вручила 1 мільйон рублів голові "ДНР" та "ЛНР" Олегу Царьову "на допомогу Донецькому національному театру опери та балету ім. Анатолія Солов'яненка".
- У березні 2022 року керівництво театру Метрополітан-Опера розірвало контракт з Нетребко після її відмови засудити дії Росії у повномасштабному вторгненні в Україну.
- У 2023 році на Анну наклали штраф у розмірі майже 30 000 доларів США за "дуже недоречні" заяви після вторгнення Росії в Україну.
- У травні 2024 року стало відомо про скасування концерту в Швейцарії. Офіційною причиною такого рішення стала близькість заходу до мирної конференції щодо України, яка запланована на липень того ж року.
- Представники артистки, у відповідь на скасування концерту у Швейцарії, зазначили, що Нетребко висловлювалася проти війни і закликала до миру. Ба більше, вона нібито не поверталася до Росії.