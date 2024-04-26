Повний шлак, – скандальна Алхім обурила заявою про українські пісні та перехід на державну мову
Джерело:Слава Дьомін
Блогерка Анна Алхім відома скандальними заявами про прихильність до Володимира Путіна і прослуховуванням російських пісень. Водночас дівчина висловила небажання переходити на українську мову.
До того ж вона поділилася, що не може слухати половину україномовних пісень, оскільки вважає їх "шлаком". Ба більше, блогерка вважає, що перехід на державну мову зробить її нецікавою в очах аудиторії.
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Чому Алхім не переходить на українську мову
Інфлюенсерка зазначила, що кожен має розмовляти тією мовою, якою він сам хоче. Тому говорити російською, на її думку, абсолютно нормально навіть у державних установах.
Кожна людина, яка живе в Україні, вона має знати українську мову. Однак, кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче. Якщо я хочу говорити російською, то ніхто це не може мені заборонити. Я не підтримую обов'язкову українську ні в медіа, ні в держустановах,
– поділилася Алхім.
Також блогерка зізналася, що не може слухати половину україномовних пісень, оскільки вважає їх "шлаком". Звичайно, є треки, які їй справді подобаються, але таких меншість.
Чесно, половина українських пісень – повний шлак, я не можу це слухати. Є українські пісні, які мені дійсно подобаються. Ну, а інша половина – цілковите "лайно",
– зізналася інфлюенсерка.
Водночас Алхім заявила, що не переходитиме на українську. Так, на її думку, вона втратить свою ідентичність і цікавість аудиторії. До того ж Анна звинуватила пресу, яка завдає публічного тиску дівчині щодо мовного питання. Блогерка вважає, що якби його не було, то вона б спокійно говорила солов'їною.
Анна Алхім про перехід на українську: дивіться відео онлайн
Що відомо про Анну Алхім
- Блогерка продовжує спілкуватися російською та вести цією мовою свою сторінку в інстаграмі. І це попри те, що відомі люди намагаються переходити на українську.
- Також Алхім досі слухає російську музику на стрімінгових платформах, бо їй так подобається. Вона вдає, що не розуміє, що таким чином спонсорує окупантів.
- За день до ракетного удару по госпіталю у Дніпрі, вона поширила на свою величезну аудиторію інстаграм-сторіс, в якій розкрила номери двох лікарень, де рятують поранених військових. Тож чимало людей вважали, що вона могла спровокувати ракетний удар по лікарні.
- До того ж Алхім розповідала, що дивилась російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті". Тож блогерці все одно, що переглядами такого контенту вона фінансує ракети над своєю головою, а також пропагує на велику аудиторію серіал країни-агресорки.