Полный шлак, - скандальная Алхим возмутила заявлением об украинских песнях и переходе на государственный язык

Блогер Анна Алхим известна скандальными заявлениями о приверженности Владимиру Путину и прослушиванием российских песен. В то же время девушка выразила нежелание переходить на украинский язык.

К тому же она поделилась, что не может слушать половину украиноязычных песен, поскольку считает их "шлаком". Более того, блогерша считает, что переход на государственный язык сделает ее неинтересной в глазах аудитории.

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Почему Алхим не переходит на украинский язык

Инфлюенсерка отметила, что каждый должен разговаривать на том языке, на котором он сам хочет. Поэтому говорить на русском, по ее мнению, абсолютно нормально даже в государственных учреждениях.

Каждый человек, который живет в Украине, он должен знать украинский язык. Однако, каждый человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет. Если я хочу говорить на русском, то никто это не может мне запретить. Я не поддерживаю обязательный украинский ни в медиа, ни в госучреждениях,

– поделилась Алхим.

Также блогер призналась, что не может слушать половину украиноязычных песен, поскольку считает их "шлаком". Конечно, есть треки, которые ей действительно нравятся, но таких меньшинство.

Честно, половина украинских песен – полный шлак, я не могу это слушать. Есть украинские песни, которые мне действительно нравятся. Ну, а другая половина – полнейшее "дерьмо",

– призналась инфлюенсерка.

В то же время Алхим заявила, что не будет переходить на украинский. Так, по ее мнению, она потеряет свою идентичность и интерес аудитории. К тому же Анна обвинила прессу, которая оказывает публичное давление на девушку по языковому вопросу. Блогерша считает, что если бы его не было, то она бы спокойно говорила на соловьином.

Анна Алхим о переходе на украинский: смотрите видео онлайн

Что известно об Анне Алхим