Полный шлак, - скандальная Алхим возмутила заявлением об украинских песнях и переходе на государственный язык
Источник:Слава Демин
Блогер Анна Алхим известна скандальными заявлениями о приверженности Владимиру Путину и прослушиванием российских песен. В то же время девушка выразила нежелание переходить на украинский язык.
К тому же она поделилась, что не может слушать половину украиноязычных песен, поскольку считает их "шлаком". Более того, блогерша считает, что переход на государственный язык сделает ее неинтересной в глазах аудитории.
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Почему Алхим не переходит на украинский язык
Инфлюенсерка отметила, что каждый должен разговаривать на том языке, на котором он сам хочет. Поэтому говорить на русском, по ее мнению, абсолютно нормально даже в государственных учреждениях.
Каждый человек, который живет в Украине, он должен знать украинский язык. Однако, каждый человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет. Если я хочу говорить на русском, то никто это не может мне запретить. Я не поддерживаю обязательный украинский ни в медиа, ни в госучреждениях,
– поделилась Алхим.
Также блогер призналась, что не может слушать половину украиноязычных песен, поскольку считает их "шлаком". Конечно, есть треки, которые ей действительно нравятся, но таких меньшинство.
Честно, половина украинских песен – полный шлак, я не могу это слушать. Есть украинские песни, которые мне действительно нравятся. Ну, а другая половина – полнейшее "дерьмо",
– призналась инфлюенсерка.
В то же время Алхим заявила, что не будет переходить на украинский. Так, по ее мнению, она потеряет свою идентичность и интерес аудитории. К тому же Анна обвинила прессу, которая оказывает публичное давление на девушку по языковому вопросу. Блогерша считает, что если бы его не было, то она бы спокойно говорила на соловьином.
Анна Алхим о переходе на украинский: смотрите видео онлайн
Что известно об Анне Алхим
- Блогер продолжает общаться на русском и вести на этом языке свою страницу в инстаграме. И это несмотря на то, что известные люди пытаются переходить на украинский.
- Также Алхим до сих пор слушает русскую музыку на стриминговых платформах, потому что ей так нравится. Она делает вид, что не понимает, что таким образом спонсирует оккупантов.
- За день до ракетного удара по госпиталю в Днепре, она распространила на свою огромную аудиторию инстаграм-сторис, в которой раскрыла номера двух больниц, где спасают раненых военных. Поэтому многие считали, что она могла спровоцировать ракетный удар по больнице.
- К тому же Алхим рассказывала, что смотрела российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Поэтому блогерше все равно, что просмотрами такого контента она финансирует ракеты над своей головой, а также пропагандирует на большую аудиторию сериал страны-агрессора.