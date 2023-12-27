Одіозна блогерка Анна Алхім зібрала на "Корпоративі" багатьох інших інфлюенсерів та публічних осіб, пише 24 Канал. Вона відкрила захід, заспівавши пісню Анни Асті "Цариця".

До слова Анна Асті, яка родом з України, може поплатитися через участь у "голій вечірці" Івлєєвої

Як минув благодійний захід Алхім

Анна Алхім переклала текст треку зрадниці на українську мову та заспівала його на початку події.

Анна Алхім переспівала українською пісню зрадниці: відео

Замість Анатолія Анатоліча захід вів блогер і стрімер Микола Заліпуха. Він також влип у скандал, коли похвалив пропагандистський російський серіал "Слово пацана". Ведучий спілкувався російською, як і сама Анна Алхім.

Гостей одіозної блогерки розважав співак TESLENKO – за словами Алхім, він сам попросився виступати в неї на заході. Також виступав Дмитро Сисоєв (Omut).

Виступ TESLENKO на святі Алхім: відео



Анна Алхім та Дмитро Сисоєв / Фото з інстаграму артиста

Анна Алхім стверджує, що на заході було зібрано близько 500 тисяч гривень. Їх вона передасть на фонд, який повертає депортованих українських дітей з Росії. Та чи виправдовує це блогерку, яка тягне в країну "русский мир" – дискусійне питання.

Хто раніше мав вести захід Алхім

Ведучим корпоративу мав бути Анатолій Анатоліч. Він пояснив, що згодився бути на заході, якщо Анна спілкуватиметься українською та засудить тих, хто дивиться серіал "Слово пацана".

Згодом блогерка повідомила, що шоумена все-таки не буде на святі. Вона заявила, що буде відчувати себе лицеміркою, якщо вестиме корпоратив українською мовою. Ймовірно, через це Анатоліч відмовився бути ведучим.