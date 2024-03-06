Одіозна Анна Алхім показала свої зміни: який вона вигляд має зараз

Блогерка Анна Алхім показала, як змінювалася за 32 роки. Вона продемонструвала свою "еволюцію" до вже свого сучасного образу.

Одіозна блогерка Анна Алхім поділилась серією архівних та свіжих фото. Так вона вирішила продемонструвати, які зміни відбувались з її зовнішністю за останні роки.

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Анна Алхім показала, як змінилась

Блогерка продемонструвала, що спершу була білявкою. Згодом вона вкоротила волосся, а ще пізніше – перефарбувалась у чорний колір та зробила пластичні операції.

Зараз у стрічці ви побачите мою еволюцію,

– написала Анна Алхім у підписі до фото.

Як змінювалась Анна Алхім / Фото з інстаграму Анни Алхім

Нагадаємо, Анна Алхім – блогерка, яка часто потрапляє у скандали через любов до російської мови і не тільки. Востаннє вона виклала радісне відео на Алеї загиблих героїв у центрі Хмельницького. Анна емоційно реагувала на критику зі словами про те, що вона не ворог.

Нещодавно Алхім зробила пластичну операцію

Одіозна блогерка зробила операцію в Дубаї. Вона полетіла в ОАЕ, де їй зробили пластику підборіддя. Вона вже робила ліпосакцію у 2016 році, але залишилась незадоволена результатом.

"Ми розлучилися. Це було швидке рішення. Тепер ми живемо окремо і ніколи більше не будемо разом, прощай моє друге підборіддя, нудьгувати не буду", – написала Алхім і показалася до та після пластики.

Також Анна Алхім двічі робила пластику грудей.