Ця людина для мене померла, – одіозна Алхім різко висловилася про Славу Камінську

Анна Алхім рік тому потрапила у скандал зі співачкою Славою Камінською. Річ у тім, що артистка звинуватила блогерку у романі з її колишнім Едгаром Камінським. Алхім прокоментувала цей скандал.

До того ж Анна зізналася, чи була в стосунках з чоловіком виконавиці та розповіла про ставлення до співачки.

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Як ставиться Алхім до Камінської після скандалу

Блогерка поділилася, що вважає Славу брехливою та лицемірною, тому ніяких стосунків з нею не підтримує. Водночас Алхім не цікавить те, що відбувається з Камінською.

Ця людина для мене померла. Тому, що я не люблю брехливих та лицемірних людей. Вона є для мене такою людиною. Слава підняла якийсь не потрібний хейт,

– зазначила Анна.

Однак, інфлюенсерка не зізналася у справжній причині виникнення конфлікту між нею та співачкою. Алхім заявила, що чоловіка в Слави не відбивала, а виконавиця все вигадала.

Ми зрозуміли з нею одна одну. Ми говорили з нею. У цьому конфлікті я не винна. Слава щось там собі придумала. Це не так. Це неправда. Вона собі щось накрутила,

– сказала блогерка.

Також Анна прокоментувала своє ставлення до Едгара Камінського, який є пластичним хірургом. Блогерка тільки розповіла, що вдячна йому за відмову в операції, оскільки б це нашкодило її вагітності.

Анна Алхім про конфлікт зі Славою Камінською: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандал між Алхім і Камінською