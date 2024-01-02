Зрадниця Ані Лорак відсвяткувала Новий рік у Москві, поки Україна оговтувалась від масованого ракетного удару 29 грудня та відбивалася від десятків "Шахедів", що атакували міста у новорічну ніч. 31 грудня артистка поділилась вітальним дописом.

До слова Зрадниця Галина Безрук здивувала цинічною поведінкою під час масштабної атаки Росії по Україні

Ані Лорак цинічно побажала миру

Запроданка показала фото з нинішнім обранцем Ісааком Віджраку та донькою Софією від попередніх стосунків на тлі ялинки й прикрас. Вона вирішила цинічно побажати миру – сидячи в країні, яка запускає сотні ракет по мирних містах та вбиває українців.

З Новим Роком! Бажаємо всім миру, добра та любові! Нехай посмішки рідних та друзів зігрівають Вас у 2024 році!

– написала Ані Лорак.



Ані Лорак з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму Ані Лорак

Українці нагадали їй про війну

Хоч у коментарях купка росіян намагалась привітати Ані Лорак у відповідь, українці заполонили коментарі під дописом та нагадують зрадниці про те, що коїть Росія.

"А не хочеш побажати миру Україні? Чи ти вже забула де народилася?";

"Чому не показуєте, що відбувається в Україні?";

"Ми не можемо усміхатися. У Києві – день трауру";

"Цинізм у кожній літері. Бажає миру і підтримує війну в Україні! А я бажаю Божого правосуддя всім запроданцям і перевертням".

Також користувачі вітають один одного та діляться особливими привітаннями.

"Слава Україні! Смерть рашистським окупантам!";

"Що побажати, щоб ******** (росіяни, – 24 Канал), що вбивають твій народ – повиздихали!";

"Щоб в наступному році Лорак співала реквієм в її улюбленому палаці, для її улюбленої публіки, не в Україні!".

Не обійшлось і без жарту про допомогу Ані Лорак для ЗСУ:

"Кароліно, Збройні Сили України щиро дякують тобі за постійні постачання дронів та смаколиків від твого фонду! Пишаюся своєю крутою землячкою! Слава Україні! Смерть ворогам!".

Нагадаємо, у 2023 році українцям вдалось наробити клопоту Ані Лорак завдяки наліпкам з "Фонду помсти" на ім'я артистки. Зрадниці навіть довелося проходити перевірку державними органами. Вона виправдовувалась і плакалась через несправедливий хейт та втратила частину прихильників-росіян.