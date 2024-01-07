Зрадниці України не відмовляються виступати на масштабних заходах для росіян. Так днями відбувся музичний фестиваль Zhara Fest Dubai 2024.

До слова Запроданка Ані Лорак цинічно побажала миру на Новий рік, поки Україну атакували "Шахеди"

Зрадниці розважали російську публіку

Популярні російські артисти 6 та 7 січня розважали публіку в Дубаї на фестивалі. Серед головних зірок були не тільки ті артисти, що підтримують та замовчують війну, але й зрадники України.

Наприклад, на заході виступала Ані Лорак – вона розважала громадян країни-терориста російськими піснями.

Примітно, що ведучою фестивалю була колишня одеситка Регіна Тодоренко. Вона люб'язно спілкувалась з Ані Лорак на сцені після її виступу.

Артистка анонсувала, що у 2024 році слухачів чекатимуть дуети з іншими артистами – вочевидь, прихильниками війни. Адже зараз вона намагається всіляко відбілити репутацію після новин про допомогу ЗСУ.

Що тим часом відбувалось в Україні

Протягом 6 січня загарбники декілька разів атакували Донецьку область, зокрема Покровський район. Ракета влучила у приватний будинок у селі Рівне, де проживала родина з 6 осіб. Загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Ще 10 людей отримали поранення.

"Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться", – коментував обстріл Володимир Зеленський.