Сукня українки здивувала жюрі Miss Eco International 2024: яке місце посіла Ангеліна Усанова
27 квітня 2024, 20:43Читать новость на русском
Джерело:Ангеліна Усанова
Ангеліна Усанова, "Міс Всесвіт Україна 2023", тепер є учасницею міжнародного конкурсу краси Miss Eco International 2024, який проходитиме в Єгипті. Дівчині вже вдалося увійти в трійку найкращих у категорії "Найкраща ЕКО сукня".
До того ж сукня українки дуже деталізована та приховує певні сенси. Користувачі в захваті від кропіткої роботи дизайнерів цього вбрання.
До слова Костюми зі сміття: Ангеліна Усанова показала вбрання на Miss Eco International 2024
Ангеліна Усанова увійшла в трійку лідерів однієї з категорій
Ангеліна повідомила у своїх соцмережах, що потрапила у трійку лідерів у номінації "Найкраща ЕКО сукня". Дівчина чекає на фінал міжнародного конкурсу, який вже відбудеться 28 квітня. Його переможниця стане Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.
Що відомо про Miss Eco International 2024
- Міжнародний конкурс краси має на меті наголосити на важливості боротьби з екологічними проблемами. Водночас він пропагує дбайливе ставлення до природи.
- Цьогоріч конкурс пройде у Каїрі, в Єгипті. Переможниця отримає можливість стати Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.
- Сукня представниці України висвітлила проблему лісових пожеж. Ба більше, її вбрання символізувало згорівші землі України через повномасштабне вторгнення Росії.
- В образі переважають червоні, чорні та помаранчеві кольори. Цікаво, що всі елементи сукні були вироблені з еко-матеріалів.